Comité Distrital de Flagrancia delictiva desarrolla Primer Taller Interinstitucional para fortalecer trabajo en la Unidad de Flagrancia

Con el objetivo de unificar criterios y asegurar el cumplimiento de la Ley 32348, que crea el Sistema de Flagrancia a nivel nacional, el Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, presidido por la titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó el primer taller interinstitucional sobre esta normativa.

Este evento que congregó a efectivos policiales, fiscales, magistrados y servidores, fue acordado durante la primera reunión de instalación del comité distrital, tras identificar la necesidad de coordinar la implementación adecuada de la Ley 32348 en este distrito judicial.

Este taller contó con la participación de la fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Rosa Niño Mendiola, y del juez superior titular Eliseo Taboada Pilco, quienes abordaron los temas “La prueba anticipada en los casos de flagrancia” y “Análisis de la Ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia”.

Al respecto, la titular Cecilia León Velásquez indicó que esta nueva ley establece medidas que permitirán dar un valor público a las Unidades de Flagrancia en todo el país, fortaleciendo el sistema de justicia y garantizando procesos más céleres y eficaces.

“Esta ley precisa que la policía debe conducir a los detenidos en flagrancia a las unidades especializadas. Esta acción contribuirá a que estos espacios creados para la atención oportuna de los procesos, garantizando una justicia más pronta y cercana a favor de los usuarios”, enfatizó la presidenta de la Corte.

Finalmente, reafirmó su compromiso para seguir trabajando de manera conjunta y coordinada con las demás instituciones vinculadas al sistema de justicia penal, a fin de mejorar los procesos y asegurar un servicio que contribuya al bienestar de la sociedad.

“Tenemos la Unidad de Flagrancia más completa del país y actualmente estamos gestionando la pronta implementación del laboratorio de criminalística en esta sede. Efectivos policiales, fiscales, médicos y defensores públicos trabajan articuladamente en pro de una justicia más rápida. Estamos en un nuevo proceso de acoplamiento, pero ello no es óbice para seguir brindando respuestas a la ciudadanía en plazos cortos”, puntualizó.