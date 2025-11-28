Unidad de Flagrancia de Trujillo ya cuenta con moderno laboratorio de Química y Toxicología

Gracias al trabajo conjunto entre la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la Policía Nacional del Perú, la Unidad de Flagrancia de Trujillo ya cuenta con un moderno Laboratorio de Química y Toxicología, el cual contribuirá al procesamiento de evidencias, el análisis de los indicios para la obtención de la información con mayor precisión y celeridad en casos de delitos flagrantes.

Esta nueva área fue inaugurada por la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien manifestó que este laboratorio fortalece de manera decisiva la capacidad institucional para enfrentar, con eficiencia y rigor técnico, los hechos presuntamente delictivos que requieran una respuesta inmediata, coordinada y basada en evidencia científica.

Por su parte, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grandez, expresó su agradecimiento a la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia León Velásquez, por las gestiones y las coordinaciones desarrolladas con la Policía Nacional del Perú, para que esta unidad cuente con la presencia de todos los operadores de justicia y, además, disponga de un laboratorio implementado que refuerce el trabajo eficiente y rápido que se quiere brindar a la ciudadanía.

“Es satisfactorio ver que esta Unidad de Flagrancia, cuya infraestructura es la mejor a nivel nacional, ya cuente un laboratorio implementado. Este nuevo espacio permitirá que la policía y la fiscalía puedan obtener la información necesaria para procesar los casos en flagrancia en esta provincia”, remarcó el consejero del Poder Judicial.

Se resalta la importancia del nuevo laboratorio para brindar respuestas inmediatas y coordinadas. Fuente: Difusión.

Además, indicó que este esfuerzo conjunto para resolver eficazmente los procesos en flagrancia implica el compromiso y el trabajo articulado de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia, y exhortó a los efectivos policiales a cumplir con las normas y directivas aprobadas sobre el traslado de todos los detenidos en flagrancia hacia esta unidad.

Posteriormente, la presidenta de la Corte y el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, realizaron la develación de la placa y el corte de cinta respectivo. Asimismo, recorrieron los ambientes y conocieron al personal policial destinado a las labores en el moderno laboratorio de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Cabe indicar que en este evento estuvieron presentes el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, el jefe de la Divincri, coronel Jhonny Huamán, el secretario técnico de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez Vásquez, así como magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos y personal policial.