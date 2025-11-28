HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Trujillo ya cuenta con moderno laboratorio de Química y Toxicología

Inauguración contó con la participación de consejero Carlos Zavaleta Grandez.

La corte destaca que el laboratorio permitirá un análisis más ágil y preciso. Fuente: Difusión.
La corte destaca que el laboratorio permitirá un análisis más ágil y preciso. Fuente: Difusión.

Gracias al trabajo conjunto entre la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la Policía Nacional del Perú, la Unidad de Flagrancia de Trujillo ya cuenta con un moderno Laboratorio de Química y Toxicología, el cual contribuirá al procesamiento de evidencias, el análisis de los indicios para la obtención de la información con mayor precisión y celeridad en casos de delitos flagrantes.

Esta nueva área fue inaugurada por la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien manifestó que este laboratorio fortalece de manera decisiva la capacidad institucional para enfrentar, con eficiencia y rigor técnico, los hechos presuntamente delictivos que requieran una respuesta inmediata, coordinada y basada en evidencia científica. 

Por su parte, el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grandez, expresó su agradecimiento a la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia León Velásquez, por las gestiones y las coordinaciones desarrolladas con la Policía Nacional del Perú, para que esta unidad cuente con la presencia de todos los operadores de justicia y, además, disponga de un laboratorio implementado que refuerce el trabajo eficiente y rápido que se quiere brindar a la ciudadanía.

Es satisfactorio ver que esta Unidad de Flagrancia, cuya infraestructura es la mejor a nivel nacional, ya cuente un laboratorio implementado. Este nuevo espacio permitirá que la policía y la fiscalía puedan obtener la información necesaria para procesar los casos en flagrancia en esta provincia”, remarcó el consejero del Poder Judicial.

Se resalta la importancia del nuevo laboratorio para brindar respuestas inmediatas y coordinadas. Fuente: Difusión.

Se resalta la importancia del nuevo laboratorio para brindar respuestas inmediatas y coordinadas. Fuente: Difusión.

Además, indicó que este esfuerzo conjunto para resolver eficazmente los procesos en flagrancia implica el compromiso y el trabajo articulado de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia, y exhortó a los efectivos policiales a cumplir con las normas y directivas aprobadas sobre el traslado de todos los detenidos en flagrancia hacia esta unidad. 

Posteriormente, la presidenta de la Corte y el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, realizaron la develación de la placa y el corte de cinta respectivo. Asimismo, recorrieron los ambientes y conocieron al personal policial destinado a las labores en el moderno laboratorio de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Cabe indicar que en este evento estuvieron presentes el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, el jefe de la Divincri, coronel Jhonny Huamán, el secretario técnico de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez Vásquez, así como magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos y personal policial.

Notas relacionadas
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

LEER MÁS
Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS
Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

LEER MÁS
Pacasmayo contará con nuevo juzgado para atención célere de procesos civiles

Pacasmayo contará con nuevo juzgado para atención célere de procesos civiles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025