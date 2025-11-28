Unidad de Flagrancia de Trujillo: un año de compromiso con la justicia célere y la ciudadanía

A puertas de cumplir un año de funcionamiento, la Unidad de Flagrancia de Trujillo está comprometida con la atención célere y oportuna de los procesos en flagrancia que ingresan a esta dependencia, la cual unifica a los principales actores del sistema de administración de justicia penal.

Este esfuerzo articulado entre la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría Pública, Medicina Legal y el INPE, ha permitido mostrar a la población los primeros frutos con la tramitación oportuna de los más de 1 050 procesos, de los cuales 854 han sido resueltos eficazmente, en estos doce meses de consolidación como una de las Unidades de Flagrancia más grande y completa del país.

El trabajo en la Unidad de Flagrancia de Trujillo es ininterrumpido. El juez coordinador José Manuel González Pajuelo explicó que, gracias a la implementación de la Ley 32348, que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, se viene impulsando una sinergia interinstitucional, a favor de los usuarios del servicio, que esperan respuestas oportunas a sus denuncias.

“Es cierto que cada institución tiene una forma de trabajo de acuerdo a sus lineamientos; sin embargo, ahora, con la implementación de la Ley de Flagrancia, y con la conformación de la comisión distrital especializada en procesos flagrantes, liderada por la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, estamos buscando constantemente unificar criterios que nos permitan dar la respuesta pronta frente a los ilícitos que se perpetran en nuestra provincia”, remarcó el doctor González Pajuelo.

Entre los procesos con mayor incidencia, se encuentran los delitos de agresiones a las mujeres e integrantes del grupo familiar; hurto; tenencia de armas, municiones y explosivos; conducción en estado de ebriedad, y robo agravado. Sin embargo, con la implementación de la Ley 32348, la capacidad de respuesta de la Unidad de Flagrancia también se ha maximizado para la atención de casos de extorsión, violaciones sexuales, asesinatos, secuestros y trata de personas, entre otros.

Por otro lado, no solo está el trabajo que se ha visibilizado en este casi año de funcionamiento, sino también, detrás del éxito de esta unidad, están las múltiples acciones adoptadas para que, en el más breve plazo posible, se recaben las pruebas necesarias para continuar con la resolución de los procesos.

Ante ello, el magistrado José Gonzalez indicó que, las autoridades del sistema de justicia están impulsando la implementación de los laboratorios de criminalística y toxicología, dos nuevos servicios que se sumarán muy pronto a esta unidad, con el objetivo de obtener los análisis y el peritaje de las evidencias recolectadas, que permitan esclarecer los hechos y aportar pruebas a la investigación judicial que se desarrolla en la Unidad de Flagrancia.

“La presencia de Medicina Legal nos ayuda a que los procesos sean atendidos de manera más rápida. A este trabajo se le sumará muy pronto los laboratorios especializados de criminalística y toxicología, los cuales aportarán de manera significativa a las investigaciones en los delitos de flagrancia, contribuyendo a la seguridad de los investigados y de las pruebas, pero, sobre todo, a la celeridad procesal que, como instituciones buscamos ofrecer a la ciudadanía”, enfatizó el juez coordinador.

Finalmente, ratificó el compromiso que tiene los magistrados, magistradas y servidores de la Corte de La Libertad para resolver, en el menor plazo posible, inclusive antes de las 48 horas, los procesos que ingresan a la Unidad de Flagrancia, y manifestó que el trabajo en esta sede también implica el aporte constante de los demás actores de justicia, a fin de brindar las respuestas inmediatas a la población que se ve afectada ante la vulneración de sus derechos.