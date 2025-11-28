HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad inicia curso de lenguaje de señas para mejorar la atención a usuarios con discapacidad auditiva

La Corte Superior de Justicia de La Libertad inicia un curso taller de “Lenguaje de señas peruanas”, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el sistema judicial.

Se destacó la importancia de cerrar brechas comunicativas y respetar los derechos de los demás. Fuente: Difusión.
Se destacó la importancia de cerrar brechas comunicativas y respetar los derechos de los demás.

En un esfuerzo por promover la inclusión y el acceso equitativo a la justicia de las personas con discapacidad auditiva, la Corte Superior de Justicia de La Libertad inició al curso taller denominado “Lenguaje de señas peruanas”, un evento organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

La inauguración estuvo a cargo de la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, quien remarcó la importancia no solo de acortar las brechas de comunicación con las personas en condición de vulnerabilidad, sino también de garantizar un mejor servicio, rompiendo barreras y promoviendo el respeto a sus derechos.

Asimismo, agradeció al gerente regional de Educación, Julio Camacho Paz, así como a los jueces, juezas y servidores por su predisposición para ser parte de la modernización de justicia y la transformación hacia una justicia más empática y accesible para todas y todos.

En mi gestión estamos trabajando no solo para ofrecer una justicia célere, también queremos que nuestro servicio sea integral y que llegue a todas las personas independientemente de sus condiciones o capacidades. Este curso taller nos ayudará a reforzar nuestra capacidad y a mejorar los procesos de atención a favor de nuestros litigantes”, indicó la doctora León.

Esta capacitación, de dos meses de duración, busca sensibilizar y dotar de herramientas prácticas a los actores del sistema judicial para atender de manera más eficaz a las personas con discapacidad auditiva, facilitando la comunicación directa y un adecuado entendimiento de los procesos en el sistema judicial.

El taller será impartido por la especialista en la Lengua de Señas, Lic. Reyna Isabel Marquina Tirado, quien empleará una metodología práctica e interactiva, lo que permitirá a los participantes adquirir las herramientas necesarias para optimizar la comunicación y promover un entorno inclusivo en la Corte de La Libertad.

Cabe indicar que la Comisión de Acceso está realizando las gestiones pertinentes para que esta capacitación sea constante, con el objetivo de lograr que toda la familia judicial de la Corte pueda aprender y comunicarse asertivamente con las personas con discapacidad auditiva.

