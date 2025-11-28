HOYSuscripcion LR Focus

Familia judicial participa activamente del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

El personal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participó en el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Esta actividad busca mejorar la preparación ante desastres.

El simulacro incluyó una capacitación sobre el uso de extintores, realizada por un integrante del Cuerpo de Bomberos. Fuente: Difusión.
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de respuesta ante posibles desastres, los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participaron del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, impulsado por el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Durante el simulacro, la titular de este distrito judicial, Cecilia Milagros León Velásquez, enfatizó en la importancia de mantener un buen nivel de preparación y organización ante emergencias, no solo en el ámbito laboral, sino también en sus respectivos hogares para salvaguardar la vida e integridad de sus familias.

El Perú es un país sísmico y por ello es necesario que como ciudadanos conozcamos cómo actuar en caso de emergencia. Conocer las rutas de escape, zonas seguras, y primeros auxilios, nos sirve para reaccionar de manera asertiva ante diversas contingencias”, remarcó la doctora Cecilia León.

Asimismo, agradeció la identificación de los trabajadores que forman parte del grupo de brigadistas de la Corte de La Libertad y el compromiso asumido de participar en cada capacitación, a fin de mejorar las capacidades y fortalecer los protocolos de seguridad.

La seguridad es una prioridad para todos los que formamos parte de esta institución. En un escenario de emergencia, es fundamental que estemos listos para responder de manera eficiente y coordinada, por lo que agradezco el apoyo de los brigadistas, quienes, de manera voluntaria, promueven la cultura de prevención en nuestra institución”, mencionó la presidenta de la Corte.

Posteriormente, el trabajador del área de Seguridad y Resguardo e integrante del Cuerpo de Bomberos de Trujillo, Anderson Arteaga Basilio, realizó una capacitación in situ sobre el manejo correcto de los extintores, como parte de las acciones de prevención que impulsa las Brigadas de Rescate de la institución.

Finalmente, en una reunión virtual, la titular Cecilia León y el coordinador del área de Seguridad, Jorge Tacilla Puga, informaron el éxito de este Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, lo que permitió comprobar la efectividad de los planes de contingencia diseñados específicamente para el entorno judicial de La Libertad.

Cabe indicar que el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 es una de las principales actividades de prevención y protección civil en el Perú, organizada por el gobierno central en colaboración con las autoridades locales y organizaciones civiles. Este ejercicio anual tiene como objetivo evaluar y fortalecer las capacidades de respuesta, involucrando a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional.

