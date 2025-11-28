HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, inauguró un nuevo ambiente para el Servicio Unificado de Notificaciones en la sede Natasha Alta.

Espacio optimizará la distribución de cédulas y agilizará el proceso de notificación. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones de los servidores, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró un nuevo ambiente en el área del Servicio Unificado de Notificaciones (SUN), ubicado en la sede Natasha Alta.

Durante la breve ceremonia, la titular León Velásquez manifestó que los acondicionamientos del área se realizaron tras conocer la necesidad de contar con espacios que faciliten el trabajo de los notificadores, optimizando la distribución de cédulas y agilizando el proceso previo a la repartición.

“Luego de visitar los ambientes de esta área, dispuse algunas modificaciones para una mejor adecuación y optimización de los espacios destinados al SUN. Hoy nuestros notificadores tienen un lugar seguro y acondicionado para que puedan efectuar sus labores”, remarcó la doctora Cecilia León.

Por su parte, la coordinadora del Servicio Unificado de Notificaciones, Judith Cabrera Díaz, agradeció las gestiones y medidas adoptadas en su área, las cuales permiten contar con un nuevo espacio que mejora notablemente las condiciones de trabajo y optimiza la eficiencia del servicio. "Este espacio renovado es un reflejo de la preocupación por el bienestar de los trabajadores, lo que se traduce en un mejor servicio para la ciudadanía", señaló.

Finalmente, la presidenta de la Corte realizó la entrega de 19 chalecos al personal de notificaciones que realizan labores de campo, a fin de contribuir a su correcta identificación durante el ejercicio de sus funciones, generando también seguridad para los usuarios del servicio que reciben sus cédulas.

