Judicialidad

Presidenta de la Corte reconoce y felicita a deportistas por el subcampeonato en los Juegos Judiciales 2025

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, celebró el desempeño de 117 deportistas en los XXI Juegos Nacionales Judiciales 2025 en Chimbote.

Se destacó el compromiso de magistrados y personal administrativo. Fuente: Difusión.
Con una emotiva ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, reconoció el excelente desempeño de los 117 deportistas que representaron a este distrito judicial en los XXI Juegos Nacionales Judiciales 2025, llevados a cabo en la ciudad de Chimbote.

Durante el significativo evento, la titular de la Corte agradeció el compromiso de los magistrados, así como del personal jurisdiccional y administrativo que compitieron en las diferentes disciplinas, cuyo esfuerzo se reflejó en el logro del subcampeonato a nivel nacional.

"Su entrega, identificación y dedicación quedaron plasmadas con el subcampeonato obtenido en este certamen deportivo a nivel nacional. Muchas gracias por dejar en alto el nombre de nuestra Corte, la primera del Perú republicano", enfatizó la doctora León Velásquez.

Asimismo, destacó la participación de las delegaciones de atletismo y natación, cuyas medallas de oro, plata y bronce obtenidas en las diferentes pruebas individuales y grupales de las competencias, fueron determinantes para alcanzar el segundo puesto en el medallero general.

Posteriormente, la presidenta Cecilia León hizo entrega de los reconocimientos a las delegaciones de fútbol masculino máster y fulbito femenino, así como a los competidores de atletismo, natación y tenis, básquet femenino y fútbol masculino senior que ocuparon el primer, segundo y tercer puesto en dichas disciplinas.

De igual manera, agradeció al subcoordinador de la Comisión de Deportes y a los delegados de cada disciplina, quienes estuvieron activos inclusivo desde antes del inicio de este certamen deportivo nacional.

Finalmente, los equipos entregaron las copas a la titular de la Corte de La Libertad, como símbolo de su excelente participación y meritorio reconocimiento alcanzado en la XXI edición de los Juegos Nacionales Judiciales.

