HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     
Judicialidad

Presidenta de la Corte continúa supervisando trabajo judicial en la región

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realiza visitas administrativas a sedes judiciales para fortalecer el servicio de justicia en la región.

La presidenta instó a jueces y servidores a trabajar con ética y vocación de servicio. Fuente: Difusión.
La presidenta instó a jueces y servidores a trabajar con ética y vocación de servicio. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctora Cecilia Milagros León Velásquez, continúa con su agenda de visitas administrativas a las diversas sedes judiciales de la región, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del servicio de justicia. Estas inspecciones buscan verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales, particularmente en lo referido a la descarga procesal y la atención eficiente de los procesos judiciales en beneficio de la ciudadanía.

En esta reciente jornada, la titular de la Corte se desplazó hasta los distritos de Usquil y Huanchaco, donde sostuvo reuniones de trabajo con las magistradas y el personal jurisdiccional de cada sede. Durante estos encuentros, la doctora León Velásquez escuchó directamente las inquietudes del equipo judicial, con el propósito de identificar necesidades urgentes y articular soluciones que garanticen la continuidad del servicio de justicia sin contratiempos.

Asimismo, la presidenta revisó la producción jurisdiccional de los juzgados visitados, destacando los avances logrados en cada sede. En ese marco, instó a los jueces, juezas y servidores judiciales a continuar trabajando con responsabilidad, ética y vocación de servicio, recordando que la labor que realizan impacta directamente en la confianza de la población en el sistema de justicia.

Finalmente, reiteró que estas visitas continuarán realizándose de manera periódica en toda la región, como parte de una gestión cercana, supervisora y comprometida con el mejoramiento continuo del servicio de administración de justicia. La doctora León Velásquez enfatizó que solo a través de una labor articulada y constante se logrará consolidar una justicia oportuna, transparente y eficaz.

Notas relacionadas
Familia judicial participa activamente del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

Familia judicial participa activamente del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

LEER MÁS
Corte de La Libertad inicia curso de lenguaje de señas para mejorar la atención a usuarios con discapacidad auditiva

Corte de La Libertad inicia curso de lenguaje de señas para mejorar la atención a usuarios con discapacidad auditiva

LEER MÁS
La Libertad: accidente de carretera deja 33 heridos, varios viajaban en la tolva de una camioneta

La Libertad: accidente de carretera deja 33 heridos, varios viajaban en la tolva de una camioneta

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS
Juez ordena 7 días de detención judicial en flagrancia para implicados en violento asalto a ciudadana que retiró s/ 86,600 del BCP

Juez ordena 7 días de detención judicial en flagrancia para implicados en violento asalto a ciudadana que retiró s/ 86,600 del BCP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025