Presidenta de la Corte continúa supervisando trabajo judicial en la región

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctora Cecilia Milagros León Velásquez, continúa con su agenda de visitas administrativas a las diversas sedes judiciales de la región, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del servicio de justicia. Estas inspecciones buscan verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales, particularmente en lo referido a la descarga procesal y la atención eficiente de los procesos judiciales en beneficio de la ciudadanía.

En esta reciente jornada, la titular de la Corte se desplazó hasta los distritos de Usquil y Huanchaco, donde sostuvo reuniones de trabajo con las magistradas y el personal jurisdiccional de cada sede. Durante estos encuentros, la doctora León Velásquez escuchó directamente las inquietudes del equipo judicial, con el propósito de identificar necesidades urgentes y articular soluciones que garanticen la continuidad del servicio de justicia sin contratiempos.

Asimismo, la presidenta revisó la producción jurisdiccional de los juzgados visitados, destacando los avances logrados en cada sede. En ese marco, instó a los jueces, juezas y servidores judiciales a continuar trabajando con responsabilidad, ética y vocación de servicio, recordando que la labor que realizan impacta directamente en la confianza de la población en el sistema de justicia.

Finalmente, reiteró que estas visitas continuarán realizándose de manera periódica en toda la región, como parte de una gestión cercana, supervisora y comprometida con el mejoramiento continuo del servicio de administración de justicia. La doctora León Velásquez enfatizó que solo a través de una labor articulada y constante se logrará consolidar una justicia oportuna, transparente y eficaz.