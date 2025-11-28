HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

ODANC La Libertad y Acceso a la Justicia desarrollan campaña por el Día del Adulto Mayor

En el Día del Adulto Mayor, la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó una campaña gratuita de servicios en El Porvenir, enfocada en la atención a esta población vulnerable.

Los servicios incluyeron recepción de quejas, orientación, audiencias itinerantes y atención. Fuente: Difusión.
En el marco del Día del Adulto Mayor, el órgano de control de La Libertad y el programa de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizaron una campaña gratuita e itinerante de servicios en el frontis de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

La presidenta de la Corte, Cecilia León Velásquez, indicó que esta iniciativa se llevó a cabo con la finalidad de acercar la justicia y ofrecer un mejor servicio a una de las poblaciones más sensibles de la región, como lo son los adultos mayores, quienes –en muchas ocasiones- son desatendidos y vulnerados en sus derechos.

Este esfuerzo, no solo de la Corte sino también de la Odanc-La Libertad, es una muestra del compromiso que tenemos para acortar las brechas de comunicación con nuestros usuarios. Ahora somos un Poder Judicial que va hacia el ciudadano, a fin de hacer prevalecer sus derechos y garantizar una atención oportuna de sus demandas”, mencionó la doctora León Velásquez.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir para hacer realidad este tipo de iniciativas que orientan a la justicia hacia el servicio de los litigantes de una manera más descentralizada y personalizada.

Por su parte, el jefe de la Oficina Desconcentrada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad, Manuel Sosaya López, expresó su agradecimiento a los magistrados y al personal tanto de este órgano de control como de la Corte de La Libertad por sumarse a esta buena práctica y coadyuvar a un sistema más eficiente y oportuno para todos y todas.

Entre los servicios que se ofrecieron, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, estuvieron: recepción de quejas, orientación personalizada, mesa de partes y audiencias itinerantes en procesos de alimentos y filiación, atención directa de los jueces, entre otros.

Además, se brindó atención en los consultorios médico y psicológicos, y se ofrecieron los servicios de barbería y corte de cabello gratuito por parte de Centro de Educación Productiva San Jacinto.

