Octava Feria Llapanchikpaq benefició a más de 400 internas del penal de mujeres de El Milagro

Debido a la gran demanda, feria continuará el 28 de noviembre y 05 de diciembre.

Este evento busca facilitar el acceso a la justicia y servicios esenciales para las mujeres. Fuente: Difusión.
Este evento busca facilitar el acceso a la justicia y servicios esenciales para las mujeres. Fuente: Difusión.

Un total de 451 internas del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de El Milagro fueron beneficiadas con la realización de la octava edición de la Feria Llapanchikpaq Justicia, organizada por los integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de La Libertad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El evento fue inaugurado por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien ratificó su compromiso para seguir luchando para que la violencia contra la mujer sea erradicada y podamos ofrecer a nuestras generaciones venideras, espacios de paz y seguros para vivir libremente.

Nuestro compromiso es seguir trabajando y bregando para que la violencia contra la mujer sea eliminada y podamos vivir en un ambiente de paz y equilibrado. Es nuestro deber ofrecer a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, un mundo sin discriminación, sin presión, para que se sientan seguras de tener una vida digna y libre”, remarcó la doctora León Velásquez.

Asimismo, agradeció a las instituciones que se sumaron a esta feria, como la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, el CONADIS, el RENIEC, el Programa JUNTOS, el Centro Médico Preventivo Judicial de la Corte de La Libertad, la ODANC-La Libertad, la Clínica San Pablo, el MINSA y la estética Montalvo, a fin de brindar sus servicios de manera gratuita a las internas.

Por su parte, el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad, Manuel Rodolfo Sosaya López, expresó su agradecimiento y felicitación a los directivos del penal de mujeres, por su predisposición y apertura para el desarrollo de esta campaña nacional que acerca los servicios a las poblaciones con limitado acceso al sistema de justicia.

Además, gracias a esta feria, 251 internas del penal de mujeres pudieron tramitar de manera gratuita el Documento Nacional de Identidad, garantizando su identificación legal, el acceso a los servicios básicos y a las gestiones pertinentes para su proceso de resocialización.

En esta octava edición de Llapanchikpaq Justicia, las reclusas pudieron acceder a los servicios, de recepción de demandas de alimentos y filiación, orientación jurídica gratuita, recepción de quejas y reclamos, tramitación de carnet de CONADIS, medicina interna, inmunizaciones, psicología, limpieza facial, masajes y cortes de cabello.

Por otro lado, la presidenta León Velásquez junto al jefe de la ODANC-La Libertad, Manuel Rodolfo Sosaya López, entregó una donación de mantas en beneficio de los menores de edad y adultas mayores que se encuentra al interior de este centro penitenciario.

Finalmente, se dio a conocer que, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, así como el RENIEC y la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, retornarán al penal de mujeres de El Milagro, los días 28 de noviembre y 05 de diciembre, a fin de continuar con el acercamiento de la justicia y los demás servicios a más de 200 internas que se empadronaron para su atención oportuna.

