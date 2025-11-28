HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Más de 68 mil diligencias judiciales y administrativas se realizaron en la Corte de La Libertad durante jornada nacional de 24 horas

La Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó con éxito una Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal, con 68,913 actos jurisdiccionales y administrativos el 22 de agosto.

Un total de 68 913 actos jurisdiccionales y labores administrativas fueron desarrollados con éxito la familia judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, durante la Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal, realizada el pasado viernes 22 de agosto, a nivel nacional.

Este trabajo voluntario de 24 horas ininterrumpidas atendiendo los procesos de las diferentes especialidades y materias, tanto en Trujillo como en provincias, permitió que los magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo logren atender de manera oportuna los casos que se tramitan en sus respectivos órganos jurisdiccionales y contribuir a disminuir la carga procesal existente en este distrito judicial.

En la jornada maratónica, la titular de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, indicó que el objetivo de esta iniciativa fue agilizar y atender los distintos procesos, a fin de brindar una justicia oportuna a la ciudadanía, alineada con la política instaurada por la Presidencia del Poder Judicial.

Asimismo, manifestó que esta acción representa un gran avance para la política “Carga Cero”, implementada desde julio del presente año en la institución, ya que contribuye a la reducción de los tiempos de espera para la atención y emisión de resoluciones.

Posteriormente, la presidenta de la Corte se trasladó hasta el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (Cisaj) de El Porvenir y la sede de Natasha Alta, para agradecer el compromiso y la identificación de los jueces y los servidores que, desde las 00:00 horas, iniciaron esta labor ininterrumpida para ofrecer respuestas rápidas y eficientes a la comunidad liberteña.

Durante toda la jornada, la parte jurisdiccional ejecutó 29 943 actos jurisdiccionales, a través del desarrollo y programación de audiencias, emisión de autos, decretos, sentencias, resoluciones, calificación y ejecución de procesos, así como proveído de escritos, entre otras diligencias.

Por su parte, los servidores administrativos realizaron atenciones al usuario, recibieron expedientes, elaboraron informes, oficios, proveídos, memorandos, actas, y demás documentos importantes para la administración de justicia, acumulando un total de 38 970 actividades administrativas desarrolladas en la jornada.

Respecto a ello, la titular Cecilia León, expresó su profundo agradecimiento al esfuerzo de toda la familia judicial que se sumó de manera virtual y presencial puesto que, gracias a su esfuerzo, se logró alcanzar un 206% de producción en este día de trabajo ininterrumpido, favoreciendo a todos los litigantes que esperan una atención oportuna y un mejor servicio de parte del sistema de justicia.

Cabe precisar también que estas acciones de impulso procesal reflejan el compromiso de la presidencia de la Corte, magistrados de todas las instancias y personal jurisdiccional y administrativo, en continuar implementando gestiones orientadas a fortalecer la celeridad judicial en beneficio de los usuarios.

