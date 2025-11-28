Más de 10 mil actos procesales se realizaron en III Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal

En el marco de la celebración por el Día del Juez y la Jueza, la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo, el pasado sábado, la III Mega Jornada de Descarga Procesal, en la que se logró realizar un total de 10 002 diligencias jurisdiccionales y actividades administrativas a favor de los usuarios de todo el distrito judicial.

La presidenta de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, indicó que esta iniciativa de descarga procesal tuvo como objetivo aportar significativamente a la tramitación y atención oportuna de los procesos penales, civiles, laborales, contenciosos-administrativos, de familia, paz letrado, entre otros, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad liberteña.

En esta jornada extraordinaria, la titular de la Corte visitó el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir, donde agradeció tanto a la magistrada como al personal de los juzgados con mayor carga procesal, por su identificación y compromiso para brindar celeridad y respuestas rápidas y eficientes a los litigantes.

Durante cinco horas de trabajo ininterrumpido, la parte jurisdiccional ejecutó 6 840 acciones, como el desarrollo de audiencias audiencias, reprogramaciones, emisión de autos, decretos y sentencias, calificación de demandas, elevaciones de expedientes, notificaciones, actas de audiencias, proyección de resoluciones, entre otros.

Por su parte, los servidores administrativos realizaron atenciones al usuario, recibieron expedientes, elaboraron informes, oficios, proveídos, memorandos, actas, y demás documentos importantes para la administración de justicia, acumulando un total de 3 172 acciones administrativas en dicha mega jornada.

Cabe indicar que estas y otras acciones de impulso procesal seguirán desarrollándose durante los siguientes meses, a fin de continuar contribuyendo a la disminución de la carga procesal existente en los juzgados y salas de la Corte de La Libertad.