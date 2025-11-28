Magistrados del colegiado transitorio sentencian a integrantes de la organización criminal “Los Malditos del Norte- Nueva Generación”

Los jueces del Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte de La Libertad sentenciaron a seis sujetos integrantes de la organización criminal "Los Malditos del Norte - Nueva Generación", dedicada a cometer delitos como robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión, entre otros.

Los sentenciados son: Renzo Sánchez Pollongo, Claudia Montero Cortez, Alex Cotrina Tirado, Jhakson Muñoz Horna, Deivis Gamarra Paredes y Óscar Chávez Estela, quienes mantenían una alianza criminal para amedrentar a sus víctimas, como empresas inmobiliarias y de construcción en diferentes zonas del norte del país.

Durante la audiencia, se detalló el rol que cada uno de los investigados tenía dentro de la organización criminal, y se presentaron las pruebas que demostraron la participación de los seis integrantes de "Los Malditos del Norte - Nueva Generación". Por ello, el colegiado transitorio de la Corte de La Libertad impuso penas de cárcel efectiva, con condenas que van desde los 10 años y dos meses hasta los 23 años y seis meses de prisión.

A Sánchez Pollongo, considerado como el cabecilla de la banda, se le impuso una pena privativa de la libertad de 19 años y dos meses. Mientras tanto, Chávez Estela, Gamarra Paredes y Cotrina Tirado, quienes realizaban labores de conducción de las unidades utilizadas para la extorsión, de reglaje, de marcaje, campaña y la búsqueda de zonas de rápido escape, recibieron condenas de 23 años y seis meses, 15 años y seis meses, y 10 años y dos meses, respectivamente.

Por otro lado, Muñoz Horna fue sentenciado a 15 años y seis meses de cárcel por prestar la unidad menor y conseguir las dinamitas utilizadas en las extorsiones. Finalmente, Montero Cortez, pareja de Óscar Chávez, quien se encargaba de la logística de los viajes, recibía las encomiendas con droga y grababa las fachadas donde colocaban sus stickers para llevar un control, fue condenada a 13 años y seis meses de prisión.