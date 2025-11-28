Juezas de Flagrancia sentencian a ocho años a sujeto que portaba municiones sin licencia

Una condena de ocho años fue impuesta por las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Ghary Enmanuel Mendoza Cholan, tras determinar su responsabilidad en la comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de municiones.

Efectivos policiales iniciaron una persecución tras tomar conocimiento que el imputado estaría implicado en un presunto hecho de violencia y se daba a la fuga a bordo de su vehículo por las inmediaciones del distrito de El Porvenir.

En el momento de su detención y revisión de sus pertenencias, se le halló seis municiones de arma de fuego de diferentes calibres. Asimismo, en su celular, se encontraron conversaciones relacionadas al tráfico de armas, municiones y fulminantes para explosivos, que estarían siendo utilizadas en actos de extorsión, por lo que fue conducido a la comisaría.

Además de la sentencia, las juezas del colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo fijaron una reparación civil de 2 500 soles a favor de El Estado, e inhabilitaron a Mendoza Cholan para obtener licencia para el porte y uso de municiones.

El delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones se encuentra estipulado en el artículo 279º del Código Penal peruano, y sanciona con pena de cárcel de hasta doce años a quien incurre en él.