Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta prisión para Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Judicialidad

Juez de La Esperanza dicta prisión preventiva para dos investigados por organización criminal

Implicados habrían participado en el asesinato de un barbero de la zona.

Ambos sujetos son sospechosos de participar en el asesinato de un barbero en La Esperanza. Fuente: Difusión.
Ambos sujetos son sospechosos de participar en el asesinato de un barbero en La Esperanza. Fuente: Difusión.

Dieciocho meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva que ordenó el magistrado Lucio Zavaleta Mendoza, del Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza, para dos sujetos que serían parte de la organización criminal “Los Compadres”, dedicada al sicariato, extorsión, tráfico de drogas, entre otros ilícitos.

Se trata de Christian Murrugarra y José Hoyos, quienes –además- estarían implicados en el asesinato por encargo de un barbero de 52 años en el distrito de La Esperanza, ocurrido el pasado 16 de agosto. Durante la intervención, también fue detenida la pareja del venezolano que habría cometido el homicidio.

En el registro de las pertenencias de los investigados y en la vivienda allanada, se incautaron un arma de fuego, 298 municiones, drogas y una plancha de stickers usados para extorsionar a comerciantes.

Tras las pruebas preliminares presentadas y para garantizar la presencia de los imputados durante todo el proceso, el magistrado de la Corte de La Libertad determinó la prisión preventiva, internando a ambos en el penal de varones de El Milagro hasta el inicio de su juicio oral.

Por otra parte, para la pareja del presunto asesino, el juez de La Esperanza ordenó comparecencia con restricciones, debiendo cumplir con las reglas de conducta dispuestas por un plazo de nueve meses.

De comprobarse la participación de los investigados en la comisión de los delitos de organización criminal, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y sicariato, podrían ser sancionados con cárcel efectiva, tal y como lo estipula el Código Penal peruano.

