Módulo Laboral celebró el XV Aniversario de Implementación de la Ley Procesal de Trabajo en La Libertad

La Corte Superior de Justicia de La Libertad celebró el decimoquinto aniversario de la Nueva Ley Procesal de Trabajo con una ceremonia presidida por su titular, Cecilia Milagros León Velásquez.

En el evento, se llevaron a cabo capacitaciones sobre doctrina jurisprudencial y efectos de convenios colectivos. Fuente: Difusión.

Con la participación de la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, los magistrados y el personal judicial del Módulo Corporativo Laboral organizaron una ceremonia para conmemorar el decimoquinto aniversario de implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT) en este distrito judicial.

En este acto, la presidenta León Velásquez reconoció la labor y el esfuerzo que realizan los magistrados, secretarios, especialistas, auxiliares y asistentes de este módulo, quienes –pese a la excesiva carga procesal- trabajan para acelerar la atención de los procesos que se tramitan en los diferentes órganos jurisdiccionales.

Asimismo, mencionó que se están realizando diferentes gestiones para contar con un equipo de descarga que coadyuve a la atención oportuna de los casos y a disminuir la mora judicial, a fin de garantizar un servicio oportuno a la ciudadanía.

Este aniversario representa no solo un momento de celebración, sino también una ocasión para reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos pendientes. Es propicio reafirmar nuestro compromiso para garantizar que la justicia laboral sea ágil, accesible y justa para todos, y continuar avanzando hacia un sistema más eficiente y equitativo”, remarcó la doctora Cecilia León.

Por su parte, el presidente del Equipo Técnico de Implementación de la NLPT, Javier Reyes Guerra, hizo un recuento de las iniciativas y acciones que se han implementado para optimizar la labor en esta especialidad, así como los retos a los que se enfrentan actualmente y los planes de mejora que se pondrán en marcha para contribuir a la celeridad y a la descarga procesal en estos juzgados, a favor de los usuarios litigantes.

Posteriormente, se llevó a cabo la jornada de capacitación, con la participación virtual del juez supremo titular y past presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y presencial del magistrado superior Víctor Malca Guaylupo, quienes abordaron los temas “Doctrina Jurisprudencial sobre el Derecho Colectivo” y “Efectos de los Convenios Colectivos de los Trabajadores CAS”, respectivamente.

Al finalizar, el doctor Reyes Guerra agradeció la predisposición de los asistentes para fortalecer sus capacidades, así como de los ponentes para proporcionar información importante y actualizada que les permita tener una visión más clara y coadyuvar a la resolución de los casos en materia laboral.

