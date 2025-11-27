HOYSuscripcion LR Focus

Presidenta Cecilia León realiza gestiones para implementación de Nuevo Juzgado en San Pedro de Lloc

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, se reunió con el alcalde de San Pedro de Lloc, Elmer León, para coordinar mejoras en el servicio de justicia.

Ambos líderes acordaron la implementación de un Juzgado Civil Transitorio a partir del 1 de octubre. Fuente: Difusión.
Ambos líderes acordaron la implementación de un Juzgado Civil Transitorio a partir del 1 de octubre. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se reunió con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Pedro de Lloc, Elmer León Pairazamán, para coordinar acciones de mejora del servicio de justicia, en el marco de la reciente designación de un nuevo juzgado para esta provincia.

Durante la sesión, la titular de la institución solicitó el apoyo del alcalde para el otorgamiento de un local en cesión de uso, que permita la implementación del Juzgado Civil Transitorio, el cual entrará en funcionamiento a partir del 1 de octubre. Este órgano jurisdiccional tiene como objetivo contribuir a la descarga procesal existente en el Juzgado Civil Permanente en la zona.

Además, la doctora Cecilia León expresó su interés en trasladar los juzgados del distrito hacia una zona más céntrica, a fin de facilitar el acceso a los servicios que la Corte brinda a los usuarios, y enfatizó que de concretarse este cambio no solo brindaría accesibilidad, sino que también optimizaría la eficiencia de los procesos judiciales, al reducir tiempos de espera y traslado.

Por su parte, el alcalde León Pairazamán manifestó su predisposición para contribuir en el fortalecimiento del sistema de justicia en su provincia y agradeció a la presidenta de la Corte por su interés en mejorar las condiciones de infraestructura de la sede actual y ofrecer un servicio oportuno, célere y eficaz en beneficio del litigante.

Finalmente, la titular León Velásquez indicó que la Corte de La Libertad cuenta con un terreno en el distrito de San Pedro de Lloc, donde se pretende construir una nueva sede judicial que albergue a todos los juzgados de la provincia.

Al respecto, ambas autoridades acordaron la firma de un convenio de cooperación interinstitucional para contar con el apoyo de la municipalidad en la elaboración del expediente técnico y hacer realidad esta nueva edificación a favor de la población.

La sede judicial que estamos proyectando para San Pedro de Lloc debe garantizar la plena accesibilidad para todos los usuarios. Es fundamental que las instalaciones cumplan con los más altos estándares de accesibilidad, eliminando cualquier tipo de impedimento relacionado con la infraestructura que pueda dificultar el acceso. De este modo, buscamos ofrecer un espacio inclusivo y funcional, donde cada persona pueda acercarse con facilidad y comodidad para hacer uso de los servicios judiciales sin barreras físicas ni arquitectónicas”, puntualizó la doctora Cecilia León.

