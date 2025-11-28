HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Judicialidad

Unidad Académica de la Corte de La Libertad organiza Curso Internacional de Especialización en Derechos Humanos

La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad inicia un Curso Internacional de Especialización en Derechos Humanos, enfocado en la capacitación de magistrados y personal jurisdiccional.

Este curso abarca temas cruciales como violencia de género y derechos de niños. Fuente: Difusión.
Este curso abarca temas cruciales como violencia de género y derechos de niños. Fuente: Difusión.

Durante cinco semanas, la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevará a cabo el Curso Internacional de Especialización en Derechos Humanos: “Análisis Convencional y Doctrinario”, una iniciativa que busca capacitar a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la institución en diversos temas relevantes sobre derechos humanos, fortaleciendo sus conocimientos en materia de convencionalidad.

El presidente de la Unidad Académica, Oscar Alarcón Montoya, resaltó que esta actividad internacional contempla aspectos importantes sobre la jurisprudencia tanto en materia de violencia contra la mujer como de derechos de niños, niñas y adolescentes; promoviendo la labor efectiva de los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

En su primera fecha, este evento académico contó con la participación de la doctora y abogada argentina Paula Siverino Bavio, quien expuso sobre el derecho a la vida privada, familiar y la autonomía reproductiva, así como el control de la convencionalidad y el bloque de la constitucionalidad.

Además, se dio a conocer que las demás ponencias estarán a cargo de destacados ponentes, como la doctora Verónica De León Xovin, jueza guatemalteca del Tribunal de Sentencias de Feminicidio y Violencia contra la Mujer; los magistrados de la Corte de La Libertad, Manuel Loyola Florián y Marco Celis Vásquez; y el docente universitario Renato Constantino Caycho, quienes abordarán la jurisprudencia convencional en materia de niñas, niños y adolescentes; la aplicación del control de convencionalidad en la justicia especializada en violencia contra la mujer; entre otros.

Por otra parte, el juez superior titular Oscar Alarcón Montoya informó que los participantes a este evento deberán compartir sus opiniones y comentarios en los foros semanales, y rendir evaluaciones por cada módulo, con la finalidad de lograr la certificación gratuita de este curso internacional de especialización.

Esta actividad académica, ratifica el compromiso de la actual gestión, presidida por la doctora Cecilia Milagros León Velásquez, de continuar promoviendo la igualdad, el desarrollo y el respeto por los derechos de todos y todas; y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Notas relacionadas
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

LEER MÁS
Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS
Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025