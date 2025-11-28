Unidad Académica de la Corte de La Libertad organiza Curso Internacional de Especialización en Derechos Humanos

Durante cinco semanas, la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevará a cabo el Curso Internacional de Especialización en Derechos Humanos: “Análisis Convencional y Doctrinario”, una iniciativa que busca capacitar a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la institución en diversos temas relevantes sobre derechos humanos, fortaleciendo sus conocimientos en materia de convencionalidad.

El presidente de la Unidad Académica, Oscar Alarcón Montoya, resaltó que esta actividad internacional contempla aspectos importantes sobre la jurisprudencia tanto en materia de violencia contra la mujer como de derechos de niños, niñas y adolescentes; promoviendo la labor efectiva de los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

En su primera fecha, este evento académico contó con la participación de la doctora y abogada argentina Paula Siverino Bavio, quien expuso sobre el derecho a la vida privada, familiar y la autonomía reproductiva, así como el control de la convencionalidad y el bloque de la constitucionalidad.

Además, se dio a conocer que las demás ponencias estarán a cargo de destacados ponentes, como la doctora Verónica De León Xovin, jueza guatemalteca del Tribunal de Sentencias de Feminicidio y Violencia contra la Mujer; los magistrados de la Corte de La Libertad, Manuel Loyola Florián y Marco Celis Vásquez; y el docente universitario Renato Constantino Caycho, quienes abordarán la jurisprudencia convencional en materia de niñas, niños y adolescentes; la aplicación del control de convencionalidad en la justicia especializada en violencia contra la mujer; entre otros.

Por otra parte, el juez superior titular Oscar Alarcón Montoya informó que los participantes a este evento deberán compartir sus opiniones y comentarios en los foros semanales, y rendir evaluaciones por cada módulo, con la finalidad de lograr la certificación gratuita de este curso internacional de especialización.

Esta actividad académica, ratifica el compromiso de la actual gestión, presidida por la doctora Cecilia Milagros León Velásquez, de continuar promoviendo la igualdad, el desarrollo y el respeto por los derechos de todos y todas; y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres.