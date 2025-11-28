Colegiado Transitorio de La Libertad ordena cadena perpetua para sujeto que asesinó a agente de seguridad durante un robo

Los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo condenaron a cadena perpetua a Geancarlos Samana Gamboa, sujeto que participó en el robo a un camión de alimentos para mascotas y causóla muerte del agente de seguridad de dicho transporte.

Asimismo, el colegiado dispuso que sus cómplices, Brayner Cesias Ruiz y Josue Velásquez Paredes, quienes también participaron en el atraco, cumplan su sentencia de 30 años de prisión, recluidos en el penal de El Milagro.

Los trabajadores de la empresa de alimentos fueron interceptados cuando el vehículo realizaba entregas de mercadería en el distrito de La Esperanza. Geancarlos Samana amenazó al conductor con un arma de fuego y disparó al interior de la unidad, hiriendo de muerte al personal de seguridad.

Por otro lado, sus cómplices ingresaron a la tienda con armas de fuego para asaltar a los empleados, llevándose consigo más de 6 mil soles y otras pertenencias. Sin embargo, horas después, y gracias a información de testigos, los tres sujetos fueron capturados.

Además de las condenas de cárcel efectiva, deberán cancelar más de 20 mil soles por concepto de reparación civil, por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado con resultado de muerte, tipificado en el artículo 189º del Código Penal peruano.