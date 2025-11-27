Nueve meses de prisión preventiva para investigados por tenencia ilegal de explosivos en Santiago de Chuco

Entre las pertenencias de uno de los arrestados se encontró un arma de fuego sin licencia. Fuente: Difusión.

El magistrado del Juzgado de Paz Letrado con adición de funciones de Investigación Preparatoria de Santiago de Chuco, Martín Ruiz Rengifo, dictó nueve meses de prisión preventiva para seis personas detenidas por la presunta posesión ilegal de material explosivo.

El 7 de septiembre, en el marco de un operativo, personal policial de Huamachuco intervino a Erick Mauricio Carbajal, Yuri Solano Polo, Manuel Mendoza García, Francisco Arana Vásquez, Adán Quiroz Vásquez y Yuliño Ríos León. Durante la intervención, se les habría incautado grandes cantidades de material inflamable y explosivos de emulsión, los cuales estaban almacenados en una caseta ubicada en el sector Pomaida, en el distrito de Julcán.

Además, los agentes del orden informaron que, en las pertenencias de Erick Mauricio Carbajal, se habría hallado un arma de fuego abastecida con municiones y que, tras consultarle sobre la procedencia de esta, el detenido no pudo acreditar su licencia para portarla.

Ante las pruebas presentadas y luego de evaluar los elementos de convicción, el magistrado de la Corte de La Libertad determinó la medida coercitiva de internamiento en el penal de varones de El Milagro hasta junio de 2026, fecha en la que iniciarían los juicios respectivos.