HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León, ha inaugurado un nuevo Laboratorio de Química y Toxicología en Trujillo.

Este laboratorio fortalecerá el procesamiento de pruebas en casos de flagrancia delictiva. Fuente: Difusión.
Este laboratorio fortalecerá el procesamiento de pruebas en casos de flagrancia delictiva. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grandez, inauguraron el Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, el cual permitirá el procesamiento más célere y eficaz de las pruebas en casos de Flagrancia delictiva.

El evento contó con la presencia de destacados miembros del sistema judicial y de seguridad. Fuente: Difusión.

El evento contó con la presencia de destacados miembros del sistema judicial y de seguridad. Fuente: Difusión.

En este evento estuvieron presentes el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, el jefe de la Divincri, coronel Jhonny Huamán, el secretario técnico de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez Vásquez, así como magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos y personal policial que laborará en estos modernos ambientes.

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Cenepred e Indeci descartan presencia de fenómeno El Niño o La Niña en 2026

Cenepred e Indeci descartan presencia de fenómeno El Niño o La Niña en 2026

LEER MÁS
Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Junta Nacional de Justicia oficializa nombramiento de cinco magistrados para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Junta Nacional de Justicia oficializa nombramiento de cinco magistrados para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

LEER MÁS
Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en Chiclayo

Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en Chiclayo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Judicialidad

50 Jueces de Paz Escolar fueron capacitados en protocolos de actuación sobre violencia intraescolar

Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo

Juezas de la Unidad de Flagrancia condenan a cadena perpetua a pareja por planificar y ejecutar un secuestro con fines extorsivos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025