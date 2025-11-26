Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grandez, inauguraron el Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, el cual permitirá el procesamiento más célere y eficaz de las pruebas en casos de Flagrancia delictiva.

El evento contó con la presencia de destacados miembros del sistema judicial y de seguridad. Fuente: Difusión.

En este evento estuvieron presentes el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, el jefe de la Divincri, coronel Jhonny Huamán, el secretario técnico de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez Vásquez, así como magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos y personal policial que laborará en estos modernos ambientes.