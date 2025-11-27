HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Judicialidad

Juez de Virú dicta prisión preventiva para sujeto sindicado de trasladar más de 300 cartuchos de dinamita

El magistrado de Virú ordena prisión preventiva por 60 días para Antero Crespín, acusado de tenencia ilegal de explosivos, en un operático en la Panamericana Norte.

Crespín fue capturado con 306 explosivos, 100 fulminantes y 400 metros de mecha. Fuente: Difusión.
Crespín fue capturado con 306 explosivos, 100 fulminantes y 400 metros de mecha. Fuente: Difusión.

Por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de explosivos, el magistrado de investigación preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Virú dispuso la medida coercitiva de prisión preventiva para Antero Crespín, quien permanecerá internado en el penal de varones por un periodo de dos meses hasta el inicio de su juicio.

En un operativo realizado en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Virú, los efectivos policiales intervinieron a Antero Crespín, a quien se le habría encontrado en posesión de 306 explosivos, así como 100 fulminantes y 400 metros de mecha de seguridad utilizados para el armado de dinamitas.

Este material explosivo era transportado en una camioneta conducida por el ahora investigado, quien, a pesar de no contar con la autorización respectiva, viajaba con dicho cargamento desde Parcoy hacia Chimbote.

Tras analizar las pruebas preliminares, el juez de la Corte de La Libertad, Aldo Miranda Ulloa, declaró fundado el pedido, solicitando la reclusión de Antero Crespín en el Establecimiento Penitenciario de El Milagro, hasta noviembre del presente año.

De comprobarse su responsabilidad y autoría en ese ilícito, Antero Crespín podría recibir una sentencia de más de seis años de cárcel efectiva, tal como lo estipula el artículo 279º del Código Penal peruano.

Notas relacionadas
Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

LEER MÁS
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comisión de gestión ambiental desarrolla primera feria “Conciencia Verde”

Comisión de gestión ambiental desarrolla primera feria “Conciencia Verde”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025