Juez de Virú dicta prisión preventiva para sujeto sindicado de trasladar más de 300 cartuchos de dinamita

Por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de explosivos, el magistrado de investigación preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Virú dispuso la medida coercitiva de prisión preventiva para Antero Crespín, quien permanecerá internado en el penal de varones por un periodo de dos meses hasta el inicio de su juicio.

En un operativo realizado en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Virú, los efectivos policiales intervinieron a Antero Crespín, a quien se le habría encontrado en posesión de 306 explosivos, así como 100 fulminantes y 400 metros de mecha de seguridad utilizados para el armado de dinamitas.

Este material explosivo era transportado en una camioneta conducida por el ahora investigado, quien, a pesar de no contar con la autorización respectiva, viajaba con dicho cargamento desde Parcoy hacia Chimbote.

Tras analizar las pruebas preliminares, el juez de la Corte de La Libertad, Aldo Miranda Ulloa, declaró fundado el pedido, solicitando la reclusión de Antero Crespín en el Establecimiento Penitenciario de El Milagro, hasta noviembre del presente año.

De comprobarse su responsabilidad y autoría en ese ilícito, Antero Crespín podría recibir una sentencia de más de seis años de cárcel efectiva, tal como lo estipula el artículo 279º del Código Penal peruano.