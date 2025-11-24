Presidenta Cecilia León implementa lactario institucional en la sede principal de la Corte de La Libertad

En cumplimiento con la Ley Nº 29896 y con el objetivo de contar con un espacio adecuado para las madres lactantes de la institución, la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez inauguró un nuevo lactario en la sede Bolívar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Este ambiente fue diseñado de manera acogedora para que tanto las magistradas como servidoras lactantes puedan contar con un espacio íntimo que les permita extraer y conservar su leche materna de forma segura e higiénica, sin interrumpir su jornada laboral.

La titular Cecilia León, durante su discurso, mencionó que el acondicionamiento del nuevo lactario se realizó no solo para cumplir con las normas, sino también para proporcionar un ambiente cálido y cómodo a las mujeres lactantes, a fin de que puedan cumplir con su responsabilidad de alimentar a sus menores hijos con leche materna.

“La alimentación con leche materna es fundamental para el desarrollo integral de los menores y por ello estamos proporcionando un lugar adecuado y agradable para que las madres lactantes puedan garantizar esa conexión con sus hijos”, expresó la doctora León Velásquez.

Por otro lado, agradeció el trabajo y el apoyo de los funcionarios encargados de hacer posible que este nuevo espacio esté acondicionado e implementado con lo esencial para la extracción y conservación de la leche materna.

La máxima autoridad judicial de La Libertad, en compañía de la coordinadora de Bienestar Social, Raquel Segura Vega, realizó la develación de la placa recordatoria para posteriormente efectuar el corte de cinta, quedando así inaugurado el lactario de la sede principal de la primera Corte del Perú republicano.

Cabe indicar que, a esta ceremonia también asistieron magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, quienes saludaron la excelente iniciativa y la preocupación de la actual gestión no solo por la producción judicial, sino también por la habilitación de espacios seguros y cómodos pensados en las madres lactantes de la institución.