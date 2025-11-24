HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juezas de la Unidad de Flagrancia de Trujillo ordenan cárcel efectiva para extorsionador

Walter Aguilar Guevara fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por una tentativa de extorsión en Trujillo, tras amenazar a una empresaria con exigirle 50 mil soles.

Se ordenó una reparación civil de mil soles a favor de la agraviada. Fuente: Difusión.
Se ordenó una reparación civil de mil soles a favor de la agraviada. Fuente: Difusión.

Tras aceptar su responsabilidad en el delito de extorsión en grado de tentativa, Walter Aguilar Guevara recibió una condena de diez años, ocho meses y dieciocho días. Esta sanción fue impuesta por las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

En audiencia se dio a conocer que Aguilar Guevara intentaba extorsionar a una empresaria, exigiéndole el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia. Para tal fin, enviaba no solo mensajes amenazantes, sino también videos de artefactos explosivos y armas de fuego.

Luego de la denuncia respectiva, los efectivos policiales lograron dar con el paradero de los implicados, capturando a Aguilar Guevara y a su cómplice, en posesión de los números de teléfono utilizados para la extorsión.

Asimismo, en la vivienda del ahora sentenciado se encontró dos cartuchos de dinamita, los cuales eran usados para amedrentar a sus víctimas para lograr su cometido.

Además de la sentencia efectiva que deberá cumplir en el penal de varones de El Milagro hasta abril de 2036, las juezas de la Unidad de Flagrancia fijaron una reparación civil de mil soles a favor de la agraviada.

