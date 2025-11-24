Corte de La Libertad resuelve más de 88 mil procesos

Se destacó que 41 de los 145 órganos jurisdiccionales han superado la meta de producción del 100%. Fuente: Difusión.

En lo que va del año, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha atendido y resuelto oportunamente un total de 88 240 procesos judiciales de diferentes materias, según indicó el coordinador de Estadística, Esdras Chávez Castillo.

Esta cifra es el reflejo del compromiso asumido por magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de Trujillo y provincias con una justicia célere, eficiente y oportuna, a favor de los usuarios del servicio que buscan respuestas rápidas a sus demandas y denuncias.

Además, el coordinador de Estadística informó que, de los 145 órganos jurisdiccionales existentes en el Distrito Judicial de La Libertad, 41 han sobrepasado la meta de producción del 100%, inclusivo con cifras que duplican la producción anual, estipulada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Al respecto, la titular de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, mostró su satisfacción al comprobar que las estrategias y políticas planteadas durante su gestión, así como la identificación de la familia judicial con dichos objetivos, han originado resultados positivos en beneficio de la población.

“A octubre de este año, 41 órganos jurisdiccionales han sobrepasado la meta anual y 120 han cumplido con la meta de producción del 82% planteada por el Consejo Ejecutivo. Esto demuestra que, pese a las limitaciones, podemos ofrecer un servicio de justicia acorde a las necesidades de los liberteños”, enfatizó la doctora León Velásquez.

Entre los juzgados que han logrado superar el 100% de producción, se encuentran 01 sala superior penal y 31 juzgados penales; 01 civil; 04 de familia, de los cuales 03 son de la sub especialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; y 04 juzgados paz letrado.

Finalmente, la doctora León Velásquez mencionó que continuará impulsando acciones que contribuyan a la reducción de la mora judicial y al impulso de la celeridad procesal, con el objetivo de optimizar el sistema de justicia y mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la labor que se desarrolla en la Corte de La Libertad.