Judicialidad

Colegiado de Flagrancia ordena catorce años de cárcel para alias “Tony Montana”

Esgar Jhonny Gonzales Saavedra, conocido como “Tony Montana”, fue sentenciado a catorce años de prisión por tenencia ilegal de municiones y explosivos en Trujillo.

La condena fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado tras hallarlo en posesión de dinamita y municiones. Fuente: Difusión.
La condena fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado tras hallarlo en posesión de dinamita y municiones. Fuente: Difusión.

Esgar Jhonny Gonzales Saavedra, alias “Tony Montana” cumplirá su sentencia de catorce años recluido en el penal de varones de El Milagro, así lo ordenaron las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, tras hallarlo autor de los delitos de tenencia ilegal de municiones y explosivos.

En audiencia se dio a conocer que, Gonzales Saavedra fue intervenido por personal policial a las afueras de su vivienda, luego de ser informados sobre los presuntos actos ilícitos que eran cometidos por el ahora sentenciado.

En el registro de sus pertenencias, se le encontró una bolsa negra que contenía dos cartuchos de dinamita y cuatro municiones de arma de fuego, por lo que, al estar ante un delito flagrante, los efectivos policiales ingresaron a su domicilio, para verificar la existencia de más evidencia.

 Al interior de su vivienda, hallaron stickers utilizados para actos extorsivos, así como cuatro municiones más escondidas en su dormitorio, por lo que fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Luego de revisar las pruebas presentadas, las juezas de la Unidad de Flagrancia de Trujillo determinaron su responsabilidad y lo condenaron a cárcel efectiva hasta junio de 2039. Asimismo, le impusieron una reparación civil de 2 500 soles y lo inhabilitaron para el uso y porte de municiones y materiales explosivos.

