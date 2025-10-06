HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Judicialidad

En solo tres meses, Corte de La Libertad logra atender más de 67 mil escritos pendientes

La Corte de La Libertad ha atendido 67,363 escritos pendientes en solo tres meses, gracias a su política "Carga Cero", promovida por Cecilia Milagros León Velásquez.

La presidenta anunció el inicio de la segunda fase de "Carga Cero". Fuente: Difusión.
La presidenta anunció el inicio de la segunda fase de "Carga Cero". Fuente: Difusión.

Un total de 67 363 escritos pendientes de proveer han sido correctamente atendidos, en solo tres meses, gracias al trabajo coordinado y al compromiso asumido por magistrados y especialistas judiciales con la política institucional “Carga Cero”, impulsada por la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez.

Esta labor representa la atención del 81% de la carga total de escritos pendientes, que corresponden al periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2025, permitiendo no solo brindar celeridad procesal, sino también agilizar la tramitación de los procesos en todas las especialidades en Trujillo y provincias, a fin de ofrecer respuestas oportunas a los usuarios.

Al respecto, la titular de la Corte, Cecilia León, expresó su agradecimiento a la familia judicial por el esfuerzo realizado para contribuir a la atención oportuna de los procesos, dentro de los plazos razonables, pese a la carga judicial existente. Asimismo, recalcó que el compromiso mostrado permite mejorar el servicio de administración de justicia a favor de la población que espera respuestas a sus demandas.

“Este avance significativo en la atención de los escritos pendientes se ha logrado gracias al sinceramiento de la carga existente, realizado con el dashboard desarrollado por la Oficina de Innovación Tecnológica. Con esta herramienta, hemos podido advertir no solo el retraso, sino también las inconsistencias que presentaba el SIJ, permitiendo que el personal las subsane y se enfoque en agilizar la atención de los procesos”, remarcó la doctora León Velásquez. 

Además, indicó que gracias a la puesta en marcha de la política “Carga Cero”, 74 órganos jurisdiccionales de la región ya no cuentan con escritos pendientes de proveer hasta junio de 2025, lo cual demuestra que esta buena práctica está logrando los objetivos planteados al reducir la mora judicial y favorecer a la celeridad procesal.

Finalmente, la presidenta León Velásquez mencionó el inicio de la segunda fase de la política institucional, la cual abarca la atención de los escritos pendientes de proveer, correspondientes al periodo de enero a septiembre del presente año, con el objetivo de seguir ofreciendo celeridad procesal a los litigantes liberteños.

Estamos comprometidos con ofrecer un servicio óptimo en nuestra región, por ello estoy disponiendo el inicio de la segunda fase que tiene como finalidad la atención de lo pendiente en estos nueve meses de 2025. El objetivo es cumplir con los plazos procesales y ofrecer celeridad y eficiencia a nuestros usuarios”, puntualizó la titular de la Corte de La Libertad.

Notas relacionadas
Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Los Pulpos ordenaron eliminar a hombre en Trujillo: víctima pertenecía a La Jauría

Los Pulpos ordenaron eliminar a hombre en Trujillo: víctima pertenecía a La Jauría

LEER MÁS
PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

LEER MÁS
Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

LEER MÁS
Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

LEER MÁS
Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Judicialidad

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025