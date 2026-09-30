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Corte del Santa participa en jornada nacional de eliminación y transferencia documental

La actividad se desarrolla el 29 y 30 de setiembre para organizar, eliminar y transferir documentación según su valor histórico o jurídico.

Corte del Santa participa en jornada nacional de gestión documental. Foto: difusión.
Corte del Santa participa en jornada nacional de gestión documental. Foto: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa participó hoy, de manera virtual, en la ceremonia de inauguración de la “Jornada Nacional de Eliminación de Documentos Innecesarios y Transferencia Documental de los Archivos del Poder Judicial, año 2026”, actividad presidida por el consejero Jhony Cáceres Valencia, responsable de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial.

La jornada se desarrolla a nivel nacional los días 29 y 30 de setiembre, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 000298-2026-CE-PJ, con el propósito de promover la eliminación de documentación innecesaria y la transferencia documental de aquella que, por sus características y valor histórico o jurídico, corresponde conservar en los archivos competentes.

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En nuestra Corte Superior, participan en esta jornada, los servidores Roberto Dávila Arquiñigo, Manuel Barandiarán Zúñiga, Alfredo Cruzado Palacios, Raúl Rodríguez Calderón y Jorge Izquierdo Velarde, liderados por el responsable del Archivo Desconcentrado, Ing. Jorge Desposorio Castillo

Durante esta actividad, el personal desarrollará diversas acciones para garantizar el adecuado manejo y organización del acervo documental institucional.

Asimismo, dos servidores permanecerán en el Archivo de Sáenz Peña, garantizando la atención al público y la respuesta a los requerimientos que pudieran presentarse durante el desarrollo de la jornada.

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