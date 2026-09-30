Piura: Corte de Justicia conmemora el Día del Himno Nacional del Perú

Este 28 de septiembre se conmemora el Día del Himno Nacional del Perú, la misma que constituye una importante fecha que recuerda su primera interpretación, realizada en 1821 por la soprano Rosa Merino.

Por ello, en la Corte Superior de Justicia de Piura se realizó la ceremonia de entonación del Himno Nacional del Perú, donde participaron jueces y juezas, así como el personal jurisdiccional y administrativo, quienes estuvieron encabezados por el presidente encargado de la institución, Fidencio Francisco Cunya Celi.

De esta manera, los integrantes de la institución judicial reafirman el respeto por el valor de los símbolos patrios como parte de nuestra historia, memoria e identidad nacional.