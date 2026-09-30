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Judicialidad

Piura: Corte de Justicia conmemora el Día del Himno Nacional del Perú

La ceremonia contó con la participación de jueces y personal jurisdiccional y administrativo, quienes reafirmaron el respeto por los símbolos patrios.

Corte de Piura conmemoró el Día del Himno Nacional del Perú. Foto: difusión.
Corte de Piura conmemoró el Día del Himno Nacional del Perú. Foto: difusión.
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Este 28 de septiembre se conmemora el Día del Himno Nacional del Perú, la misma que constituye una importante fecha que recuerda su primera interpretación, realizada en 1821 por la soprano Rosa Merino.

Por ello, en la Corte Superior de Justicia de Piura se realizó la ceremonia de entonación del Himno Nacional del Perú, donde participaron jueces y juezas, así como el personal jurisdiccional y administrativo, quienes estuvieron encabezados por el presidente encargado de la institución, Fidencio Francisco Cunya Celi.

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Tambogrande: orientan a pobladores de Tejedores sobre Juzgados de Paz Letrados | piura | La República

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De esta manera, los integrantes de la institución judicial reafirman el respeto por el valor de los símbolos patrios como parte de nuestra historia, memoria e identidad nacional.

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