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Corte del Santa y Ministerio de la Mujer coordinan la instalación de un Centro de Emergencia Mujer en la Unidad de Flagrancia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Santa, María Luisa Apaza, inspeccionó el módulo judicial para la instalación de un Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Acompañada del arquitecto Cid Vásquez, evaluaron los espacios para albergar a 17 profesionales. Fuente: difusión.
Acompañada del arquitecto Cid Vásquez, evaluaron los espacios para albergar a 17 profesionales. Fuente: difusión.
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Con la finalidad de agilizar la instalación de un Centro de Emergencia Mujer (CEM) en la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa, la presidenta de la institución, la doctora María Luisa Apaza Panuera, realizó una visita inspectiva a las instalaciones del módulo judicial.

En el recorrido estuvo acompañada por el arquitecto Cid Vásquez, encargado de Infraestructura del CEM y representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante la inspección, el especialista evaluó los diversos ambientes del edificio con el objetivo de determinar las áreas idóneas para albergar a los 17 profesionales que se encargarán del acompañamiento integral a las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

PUEDES VER: Corte del Santa realizó charla sobre uso de sustancia psicoactivas | I.E. Yugoslavia en Nuevo Chimbote | Del Santa | La República

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«Hemos recorrido las instalaciones de la Unidad de Flagrancia junto al especialista para evaluar los espacios disponibles donde funcionará el equipo multidisciplinario del CEM, el cual estará integrado por 17 profesionales entre abogados, psicólogos y asistentes sociales», destacó.

Incorporar un Centro de Emergencia Mujer resulta estratégico, ya que la Unidad de Flagrancia procesa y resuelve delitos flagrantes en plazos breves. Contar con el equipo multidisciplinario en el mismo lugar garantiza que las víctimas reciban soporte legal, psicológico y social de manera inmediata desde el inicio de la denuncia, lo que evita la revictimización y asegura una respuesta rápida y coordinada.

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