Corte Superior del Santa promueve campaña nacional de justicia y derechos para menores

La iniciativa busca agilizar el acceso a la justicia y mejorar el bienestar integral de los menores

La iniciativa busca agilizar el acceso a la justicia y mejorar el bienestar integral de los menores

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Con el objetivo de fortalecer la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, la Corte Superior de Justicia del Santa anunció el inicio de la Campaña de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta iniciativa, que se desarrollará a nivel nacional desde este miércoles hasta el 29 de mayo, busca agilizar el acceso a la justicia y garantizar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes a través de la atención directa y la resolución de procesos críticos.

En Chimbote, el lanzamiento de la campaña será durante la Feria de Justicia Itinerante que se realizará en la plaza de Armas de la ciudad. Entre los temas priorizados se encuentran las demandas por pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia y casos de desprotección familiar.

Desde el 5 de abril al 29 de mayo, se entregarán documentos destinados al cobro de deudas alimentarias, así como reparaciones civiles derivadas de procesos penales y de flagrancia, entre otros conceptos.

Los ciudadanos interesados en recibir orientación o verificar el estado de sus trámites pueden acudir a las diversas sedes judiciales de su respectivo distrito. Esta labor es coordinada de manera conjunta por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, la Unidad de Flagrancia y el Programa Presupuestal por Resultados (PpR) Familia.