HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League
Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League     Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League     Bayern Múnich vs PSG: definen al último finalista de la Champions League     
Judicialidad

Corte Superior del Santa promueve campaña nacional de justicia y derechos para menores

La Corte Superior de Justicia del Santa lanza la Campaña de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes para proteger a sectores vulnerables.

La iniciativa busca agilizar el acceso a la justicia y mejorar el bienestar integral de los menores
La iniciativa busca agilizar el acceso a la justicia y mejorar el bienestar integral de los menores
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el objetivo de fortalecer la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, la Corte Superior de Justicia del Santa anunció el inicio de la Campaña de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta iniciativa, que se desarrollará a nivel nacional desde este miércoles hasta el 29 de mayo, busca agilizar el acceso a la justicia y garantizar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes a través de la atención directa y la resolución de procesos críticos.

En Chimbote, el lanzamiento de la campaña será durante la Feria de Justicia Itinerante que se realizará en la plaza de Armas de la ciudad. Entre los temas priorizados se encuentran las demandas por pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia y casos de desprotección familiar.

Desde el 5 de abril al 29 de mayo, se entregarán documentos destinados al cobro de deudas alimentarias, así como reparaciones civiles derivadas de procesos penales y de flagrancia, entre otros conceptos.

Los ciudadanos interesados en recibir orientación o verificar el estado de sus trámites pueden acudir a las diversas sedes judiciales de su respectivo distrito. Esta labor es coordinada de manera conjunta por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, la Unidad de Flagrancia y el Programa Presupuestal por Resultados (PpR) Familia.

Notas relacionadas
Dr. Samuel Sánchez Melgarejo es reincorporado como Juez Superior en el Distrito Judicial del Santa

Dr. Samuel Sánchez Melgarejo es reincorporado como Juez Superior en el Distrito Judicial del Santa

LEER MÁS
Seis meses de prisión preventiva para chofer ebrio que atropelló y causó la muerte de un peatón en Santa

Seis meses de prisión preventiva para chofer ebrio que atropelló y causó la muerte de un peatón en Santa

LEER MÁS
Estudiantes de la I.E. Señor de la Vida reciben capacitación sobre prevención del ciberbullying

Estudiantes de la I.E. Señor de la Vida reciben capacitación sobre prevención del ciberbullying

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entró en funcionamiento nuevo juzgado transitorio que tramitará procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en Piura

Entró en funcionamiento nuevo juzgado transitorio que tramitará procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en Piura

LEER MÁS
Piura: Se inició campaña “Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes”

Piura: Se inició campaña “Justicia y Derecho para Niños, Niñas y Adolescentes”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025