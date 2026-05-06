Reducen a seis años condena contra interno que ocultó un cuchillo en penal de Cambio Puente

La condena por posesión indebida de armas se suma a la pena de más de diez años que cumple por un robo agravado. Fuente: Difusión.

La condena por posesión indebida de armas se suma a la pena de más de diez años que cumple por un robo agravado. Fuente: Difusión.

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Ocultar un cuchillo dentro del penal de Cambio Puente le costará seis años de pena privativa de la libertad al interno venezolano Sebastián David Torres Arias, cuya apelación a la sentencia por posesión indebida de armas en establecimiento penitenciario fue declarada fundada en parte por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa. La condena se suma a los 10 años, tres meses y 15 días que viene cumpliendo en prisión por el delito de robo agravado.

Las autoridades penitenciarias informaron al Ministerio Público que la mañana del 31 de enero de 2024, cuando los reos del pabellón 10 B salían hacia los talleres, Torres Arias empujó a un agente de seguridad y, tras sacar un arma blanca de 20 centímetros, sujetó por el cuello a otro interno y exigió su traslado de área de encierro bajo el argumento de ser víctima de constantes agresiones.

Tras un breve forcejeo, el venezolano comenzó a autolesionarse. Finalmente, los agentes del INPE lograron que deponga su actitud y entregue el cuchillo. En primera instancia, los integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial le impusieron una condena de ocho años.

No conforme con el fallo, Torres Arias interpuso un recurso de apelación que fue amparado en parte. La Segunda Sala Penal de Apelaciones redujo la pena a seis años de encierro, así como el pago de una reparación civil de S/1000.