Corte del Santa entrega más de 10 000 soles en depósitos judiciales durante primer día de campaña nacional

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Durante el primer día de la campaña «Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes», la Corte Superior de Justicia del Santa entregó depósitos judiciales por un total de S/10.907,96 a través de los diversos órganos jurisdiccionales del Módulo de Familia. Asimismo, 150 personas recibieron atención en los servicios brindados durante la Feria de Justicia Itinerante, realizada en la plaza de Armas de Chimbote.

La población chimbotana acudió desde las 9.00 a. m. en busca de orientación en temas como demandas de pensión de alimentos y consultas sobre el estado de sus procesos en diversas especialidades. Durante la jornada, el personal judicial también procedió con la entrega de depósitos judiciales a los usuarios que se acercaron al módulo de atención instalado en la plaza.

Desde Lima, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inauguró esta campaña nacional simultánea, la cual se desarrollará hasta el 29 de mayo en las 34 cortes superiores del país. Por su parte, el presidente de la Corte del Santa, Oscar Pérez Sánchez, participó, de manera virtual, en la ceremonia de inauguración.

La actividad contó con la participación de instituciones aliadas como el Ministerio Público, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), la Defensoría Pública, el Instituto Rosa Merino y el Policlínico Jireh, además del Programa de Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Municipales. Por el Poder Judicial, intervinieron activamente las áreas de Servicios Judiciales, el Módulo de Atención al Usuario (MAU), la magistrada Duany Carrasco Guevara y el equipo de soporte informático.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia del Santa reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo una justicia más accesible, eficiente y humana.