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Judicialidad

Corte del Santa presenta innovaciones con IA en la III Feria de Transformación Digital Judicial

El Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez representa a la Corte Superior de Justicia del Santa en la III Feria de Transformación Digital Judicial en Huánuco, los días 23 y 24 de abril.

El evento busca promover herramientas digitales que modernicen el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
El evento busca promover herramientas digitales que modernicen el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
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El Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, participa en la III Feria de Transformación Digital Judicial: «Justicia Cero Papel: Innovación que transforma, IA que acelera». El evento se desarrolla en el Complejo Judicial de Pillco Marca de la CSJ de Huánuco, los días 23 y 24 de abril, con el objetivo de promover herramientas digitales que consoliden un sistema de justicia eficiente, transparente y moderno. La ceremonia inaugural contó con la presencia de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial.

Durante este encuentro tecnológico, la delegación santeña presentó los aplicativos IActas, alIAs (asistente legal) y el Tablero de Justicia en Tiempo Real.

El titular del distrito judicial, junto al coordinador de Informática, el Ing. Miguel Carrión Franco, fueron los encargados de la exposición de estos productos. La presentación concitó la atención de la Dra. Tello, de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, Jhonny Cáceres Velásquez, Ramiro Bustamante Zegarra y Carlos Zavaleta Grandez, el juez supremo titular Ulises Yaya Zumaeta y los representantes de otras Cortes del país.

Durante la feria, se presentaron innovaciones como IActas y alIAs. Fuente: Difusión.

Durante la feria, se presentaron innovaciones como IActas y alIAs. Fuente: Difusión.

Herramientas de vanguardia:

  • Justicia en Tiempo Real: Este tablero estadístico consolida información sobre el rendimiento de la gestión de expedientes judiciales, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas en todos los niveles administrativos.
  • IActas: Es una herramienta de inteligencia artificial (IA) diseñada para la redacción de actas judiciales. Se encuentra integrada con el Sistema Integrado Judicial (SIJ) para extraer datos relevantes de las audiencias de forma automatizada.
  • Alias: Se trata de un motor de búsqueda que utiliza inteligencia artificial y vectores para localizar expedientes por su significado y contexto. Esto garantiza rapidez, precisión y trazabilidad en cada consulta realizada por los operadores de justicia.
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