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Judicialidad

Internos del penal de Cambio Puente participan en charla sobre igualdad de género en la justicia penal

La Corte Superior de Justicia del Santa realizó una charla en el Establecimiento Penitenciario de Cambio Puente, enfocada en el acceso a la justicia y la igualdad de género.

Bajo la coordinación de la Dra. Mariella Serrano, el Dr. Joseph Arequipeño abordó la "Igualdad de género en la justicia penal". Fuente: Difusión.
Bajo la coordinación de la Dra. Mariella Serrano, el Dr. Joseph Arequipeño abordó la "Igualdad de género en la justicia penal". Fuente: Difusión.

En el marco de las acciones orientadas a fortalecer el acceso a la justicia, la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de su Comisión de Acceso a la Justicia, llevó a cabo una charla dirigida a los internos del Establecimiento Penitenciario de Cambio Puente.

La actividad se desarrolló dentro del eje de Justicia de Género, bajo la coordinación de la Dra. Mariella Serrano Goicochea, quien destacó la importancia de promover espacios de formación y reflexión que fomenten el respeto de los derechos fundamentales y la igualdad.

En esta oportunidad, la exposición estuvo a cargo del Dr. Joseph Arequipeño Ríos, juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien abordó el tema “Igualdad de género en la justicia penal”. Durante su intervención, subrayó la necesidad de garantizar decisiones libres de estereotipos, discriminación y violencia estructural, asegurando una tutela efectiva de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se resaltó que la incorporación del enfoque de género en la justicia penal no solo constituye un mandato normativo, sino también un compromiso ético e institucional orientado a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La jornada permitió generar un espacio de diálogo y aprendizaje entre los participantes, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades y a la reflexión sobre la importancia de una justicia inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

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