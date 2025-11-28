HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Judicialidad

Corte de La Libertad garantiza justicia integral a madre adolescente en condición de vulnerabilidad

Disposiciones permitieron el restablecimiento de los derechos de la menor.

Se coordinaron servicios esenciales como el carnet de discapacidad y clases virtuales. Fuente: Difusión.
Se coordinaron servicios esenciales como el carnet de discapacidad y clases virtuales. Fuente: Difusión.

Gracias a la rápida intervención de la magistrada del Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Virú, Tania Bocanegra Risco, una madre adolescente en condición de extrema vulnerabilidad recibió una atención integral, en menos de dos meses, restableciendo sus derechos a una vida tranquila y al acceso a los servicios de salud y educación.

La jueza Bocanegra Risco mencionó que atendió el proceso de la menor, quien había denunciado violencia psicológica por parte de su ex pareja y padre de su hija. Sin embargo, tras tomar conocimiento de las condiciones socioeconómicas, de salud, de educación, entre otras, dictó medidas pertinentes a fin de garantizar la atención integral de las necesidades de la agraviada.

Dentro del desarrollo del proceso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar denunciado por la adolescente, se lograron identificar otros factores como su condición de migrante, que la limitaban a recibir algunos servicios en nuestro país. Por ello, actuamos de manera oportuna a favor de la menor”, indicó la doctora Bocanegra Risco.

Entre las medidas adoptadas por el despacho, se realizó el acompañamiento de la víctima para que, no solo reciba medidas de protección y el pago de la pensión alimenticia a favor de su hija, sino también, gracias al trabajo de interoperabilidad, se coordinó para la eliminación de las barreras de educación y salud.

Tras tomar conocimiento de su condición de salud que afecta a los huesos, mi despacho junto al Centro de Emergencia Mujer de Chao, coordinó con la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de dicho distrito y el Sistema Integral de Salud, para la emisión del carnet de discapacidad que permita que el seguro médico público pueda brindarle el medicamento que necesita para controlar su condición y mejorar significativamente su estilo de vida”, remarcó la jueza de Virú.

Con respecto a la imposibilidad de culminar los estudios, la magistrada especializada dispuso que la Unidad de Gestión Educativa de Virú habilitara clases virtuales a la menor. “Nuestro accionar excepcional ha garantizado la eliminación de las barreras que ponían en peligro su acceso a los servicios y a una buena educación”, enfatizó la magistrada Tania Bocanegra.

Por su parte, el presidente delegado de la Comisión Distrital de Género de la Corte de La Libertad, Félix Ramírez Sánchez, saludó la iniciativa de la doctora Bocanegra de realizar un trabajo extramuros de acompañamiento y supervisión de las medidas efectivizadas, en beneficio de la madre adolescente en condición de extrema vulnerabilidad.

Los magistrados y magistradas de este distrito judicial hemos asumido el gran reto de superar las barreras tanto organizacionales como a nivel del propio proceso. Este trabajo es respaldado por la presidenta de nuestra Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, quien también nos impulsa a implementar buenas prácticas que garanticen acceso a la justicia de manera equitativa a favor de todas las personas, sobre todo de aquellas en condición de vulnerabilidad”, finalizó el doctor Ramírez Sánchez.

Notas relacionadas
¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

LEER MÁS
Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS
Colegiado Transitorio de La Libertad ordena cadena perpetua para sujeto que asesinó a agente de seguridad durante un robo

Colegiado Transitorio de La Libertad ordena cadena perpetua para sujeto que asesinó a agente de seguridad durante un robo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025