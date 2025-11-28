Corte de La Libertad garantiza justicia integral a madre adolescente en condición de vulnerabilidad

Gracias a la rápida intervención de la magistrada del Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Virú, Tania Bocanegra Risco, una madre adolescente en condición de extrema vulnerabilidad recibió una atención integral, en menos de dos meses, restableciendo sus derechos a una vida tranquila y al acceso a los servicios de salud y educación.

La jueza Bocanegra Risco mencionó que atendió el proceso de la menor, quien había denunciado violencia psicológica por parte de su ex pareja y padre de su hija. Sin embargo, tras tomar conocimiento de las condiciones socioeconómicas, de salud, de educación, entre otras, dictó medidas pertinentes a fin de garantizar la atención integral de las necesidades de la agraviada.

“Dentro del desarrollo del proceso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar denunciado por la adolescente, se lograron identificar otros factores como su condición de migrante, que la limitaban a recibir algunos servicios en nuestro país. Por ello, actuamos de manera oportuna a favor de la menor”, indicó la doctora Bocanegra Risco.

Entre las medidas adoptadas por el despacho, se realizó el acompañamiento de la víctima para que, no solo reciba medidas de protección y el pago de la pensión alimenticia a favor de su hija, sino también, gracias al trabajo de interoperabilidad, se coordinó para la eliminación de las barreras de educación y salud.

“Tras tomar conocimiento de su condición de salud que afecta a los huesos, mi despacho junto al Centro de Emergencia Mujer de Chao, coordinó con la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de dicho distrito y el Sistema Integral de Salud, para la emisión del carnet de discapacidad que permita que el seguro médico público pueda brindarle el medicamento que necesita para controlar su condición y mejorar significativamente su estilo de vida”, remarcó la jueza de Virú.

Con respecto a la imposibilidad de culminar los estudios, la magistrada especializada dispuso que la Unidad de Gestión Educativa de Virú habilitara clases virtuales a la menor. “Nuestro accionar excepcional ha garantizado la eliminación de las barreras que ponían en peligro su acceso a los servicios y a una buena educación”, enfatizó la magistrada Tania Bocanegra.

Por su parte, el presidente delegado de la Comisión Distrital de Género de la Corte de La Libertad, Félix Ramírez Sánchez, saludó la iniciativa de la doctora Bocanegra de realizar un trabajo extramuros de acompañamiento y supervisión de las medidas efectivizadas, en beneficio de la madre adolescente en condición de extrema vulnerabilidad.

“Los magistrados y magistradas de este distrito judicial hemos asumido el gran reto de superar las barreras tanto organizacionales como a nivel del propio proceso. Este trabajo es respaldado por la presidenta de nuestra Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, quien también nos impulsa a implementar buenas prácticas que garanticen acceso a la justicia de manera equitativa a favor de todas las personas, sobre todo de aquellas en condición de vulnerabilidad”, finalizó el doctor Ramírez Sánchez.