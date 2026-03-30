Justicia en tu Comunidad capacitó a 132 escolares sobre violencia escolar y justicia de paz escolar

Más de un centenar de escolares de instituciones educativas de Samanco y Nuevo Chimbote fueron beneficiados con importantes capacitaciones sobre violencia escolar, organizadas por la coordinación distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte del Santa.

La primera jornada se llevó a cabo en la institución educativa Ramón Castilla, ubicada en el distrito de Samanco. Estuvo dirigida a 58 estudiantes del tercero al quinto grado de educación secundaria. Asimismo, la actividad se desarrolló en la institución educativa Señor de la Vida, en el distrito de Nuevo Chimbote, con una asistencia de 74 escolares.

A cargo de las exposiciones estuvieron la magistrada Marjorie Pinentel Ventura, quien expuso sobre Funciones del juez de paz escolar, y Mecanismos de Conciliación. Además, el servidor judicial Robert Alexander Carranza Zavaleta abordó el tema Violencia escolar.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia del Santa reafirma su compromiso de acercar los servicios de justicia a la población, promoviendo una cultura de paz, convivencia pacífica y prevención desde el ámbito educativo.