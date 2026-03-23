Cinco años de prisión para sujeto que realizó tocamientos indebidos a menor de edad

Silva Mori deberá cumplir una pena de cinco años y un mes en el penal de Cambio Puente. Fuente: Difusión.

Silva Mori deberá cumplir una pena de cinco años y un mes en el penal de Cambio Puente. Fuente: Difusión.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó la búsqueda y captura de Edwin Emerson Silva Mori, tras confirmar la condena en su contra por el delito de actos contra el pudor en agravio de una menor de 12 años. Deberá pasar cinco años y un mes encerrado en el penal de Cambio Puente.

En primera instancia, Silva Mori fue encontrado responsable de haber realizado tocamientos a una niña, quien es familiar de su conviviente. Los reprochables hechos ocurrieron desde que la agraviada tenía 10 años, en la vivienda que compartían en el pueblo joven 2 de Mayo, en Chimbote.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en diversas ocasiones. En su testimonio en la cámara Gesell, la agraviada manifestó que el sentenciado la tocaba aprovechando que su madre se encontraba fuera de la casa. En otras ocasiones, el sujeto lo hacía en estado de ebriedad. Los exámenes sicológicos que le practicaron evidenciaron afectación emocional.

Tras ser hallado culpable en primera instancia, Edwin Silva interpuso un recurso de apelación, solicitando su absolución, bajo el argumento de que la sentencia impuesta adolecía de motivación aparente y que los hechos no fueron corroborados.

Los integrantes de la Primera Sala Penal confirmaron la culpabilidad de Silva Mori y le impusieron cinco años de cárcel, así como el pago de una reparación civil de S/5.000.