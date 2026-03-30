Exitosa Feria del Eje Adulto Mayor realizada en Cascajal Izquierdo

Se acercaron servicios e información a la población adulta mayor, promoviendo su bienestar y acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

Se acercaron servicios e información a la población adulta mayor, promoviendo su bienestar y acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

En el marco de las actividades programadas en el eje de Adulto Mayor del programa de Acceso a la Justicia de personas vulnerables y Justicia en tu comunidad, bajo la responsabilidad de la jueza Pamela Tello Casana, este miércoles se llevó a cabo una exitosa feria en el sector de Cascajal Izquierdo.

La jornada contó con la valiosa participación del personal del Segundo Juzgado Transitorio de Familia, subespecialidad de Violencia Familiar, conformado por las abogadas Diana Asto Paredes, Silvia Ramos López y Briana Peña Serrano, quienes brindaron orientación y apoyo durante el desarrollo de la actividad.

Así también se destaca el importante apoyo del Sr. Julio López Vásquez, personal de informática, que contribuyó de manera significativa al correcto desarrollo de la feria.

La actividad permitió acercar servicios e información a la población adulta mayor, fortaleciendo el acceso a la atención y promoviendo su bienestar.