Dictan seis años de prisión efectiva para sujeto que se dedicaba al hurto de medidos de agua potable

Un sujeto venezolano dedicado al hurto de medidores de agua potable en los pueblos jóvenes de Chimbote fue sentenciado a seis años, un mes y 26 días de pena privativa de la libertad efectiva e internado en el centro penitenciario de Cambio Puente. La pena fue impuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa.

Giancarlo Hernández Chinchay (25) fue capturado por efectivos policiales, luego de ser captado por cámaras de videovigilancia sustrayendo dos medidores de las inmediaciones de los pueblos jóvenes Bolívar Bajo y El Progreso. Debido a que fue atrapado con los dispositivos en su poder, decidió aceptar los cargos y acogerse a la terminación anticipada.

Tras conferenciar con su defensa legal y el representante del Ministerio Público, acordaron una condena que, reducida en un sexto, quedó establecida en 6 años, un mes y 26 días de cárcel efectiva. La magistrada Krist Díaz Gonzáles aprobó el acuerdo y dispuso el internamiento de Hernández Chinchay en el penal de Cambio Puente. Hernández Chinchay será excarcelado el 26 de abril de 2032.

El monto de la reparación civil fue establecido en 200 soles en favor de Seda Chimbote y 100 soles para cada uno de los agraviados.