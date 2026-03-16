HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Candidatos de Renovación Popular con denuncias | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Corte del Santa inicia actividades del eje adulto mayor con charla sobre derechos y servicios de apoyo

La magistrada Pamela Tello Casana y el defensor público Carlos Marroquín explicaron la importancia de proteger los derechos de las personas adultas mayores y abordaron la Ley N.º 30364 sobre violencia familiar.

Además, se ofreció un servicio gratuito de corte de cabello, destacando la intención de realizar actividades similares en toda la provincia del Santa. Fuente: Difusión.
Además, se ofreció un servicio gratuito de corte de cabello, destacando la intención de realizar actividades similares en toda la provincia del Santa. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de promover y difundir los derechos de las personas adultas mayores, el eje Adulto Mayor del programa Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad inició sus actividades el pasado 11 de marzo de 2026 con una charla informativa sobre la Ley del Adulto Mayor, Ley N.º 30490.

La actividad estuvo a cargo de la responsable del eje Adulto Mayor, la magistrada Pamela Yasmín Tello Casana, jueza del Segundo Juzgado de Violencia Transitorio, quien destacó la importancia de acercar la información legal y los servicios de justicia a este sector de la población.

La exposición principal fue desarrollada por el doctor Carlos Alfredo Marroquín Deza, defensor público de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), quien de manera dinámica explicó los alcances de la Ley N.º 30490, su finalidad y los principales derechos que asisten a las personas adultas mayores, resaltando la necesidad de garantizar su respeto y protección.

Durante la jornada, la magistrada Tello Casana también abordó las situaciones que pueden configurar abandono de personas adultas mayores y explicó los alcances de la Ley N.º 30364, normativa orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Tanto la jueza como el defensor público absolvieron diversas consultas del público asistente.

Como parte de la jornada, los asistentes también accedieron a un servicio gratuito de corte de cabello, brindado por el Instituto Metrópolis.

Este tipo de actividades se desarrollará durante todo el año en distintos puntos de la provincia del Santa, con el propósito de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como acercar los servicios de justicia a la comunidad.

Notas relacionadas
Acosador de menor de edad es sentenciado a cinco años y 10 meses de cárcel

Acosador de menor de edad es sentenciado a cinco años y 10 meses de cárcel

LEER MÁS
Dictan seis meses de prisión preventiva para sujeto que tenía balas sin autorización de la SUCAMEC

Dictan seis meses de prisión preventiva para sujeto que tenía balas sin autorización de la SUCAMEC

LEER MÁS
Corte del Santa reconoce a juezas y servidoras judiciales por el Día Internacional de la Mujer

Corte del Santa reconoce a juezas y servidoras judiciales por el Día Internacional de la Mujer

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Redistribución de expedientes en área contencioso administrativa tiene avance del 80% en CSJAR

Redistribución de expedientes en área contencioso administrativa tiene avance del 80% en CSJAR

LEER MÁS
Conmemoran el XXXI Aniversario de las Salas Civiles de Piura

Conmemoran el XXXI Aniversario de las Salas Civiles de Piura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La megaciudad más poblada del planeta se hunde de forma progresiva y podría desaparecer antes de 2050 por el cambio climático

Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias de los candidatos presidenciales hoy

Jugadores de FC Cajamarca reciben amenazas tras malos resultados en la Liga 1: "Uno está con seguridad particular"

Judicialidad

Conmemoran el XXXI Aniversario de las Salas Civiles de Piura

Articularán acciones en beneficio de población vulnerable de Piura

Jueza de Familia de la Corte de Moquegua capacitó a profesionales sobre protección de niños y adolescentes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias de los candidatos presidenciales hoy

Padre de Brunella Horna es vinculado a contrato de alimentación en hospital de EsSalud por más de S/2 millones

Capturan en Piura al presunto asesino de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso de la República

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025