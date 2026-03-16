Corte del Santa inicia actividades del eje adulto mayor con charla sobre derechos y servicios de apoyo

Además, se ofreció un servicio gratuito de corte de cabello, destacando la intención de realizar actividades similares en toda la provincia del Santa. Fuente: Difusión.

Además, se ofreció un servicio gratuito de corte de cabello, destacando la intención de realizar actividades similares en toda la provincia del Santa. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de promover y difundir los derechos de las personas adultas mayores, el eje Adulto Mayor del programa Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad inició sus actividades el pasado 11 de marzo de 2026 con una charla informativa sobre la Ley del Adulto Mayor, Ley N.º 30490.

La actividad estuvo a cargo de la responsable del eje Adulto Mayor, la magistrada Pamela Yasmín Tello Casana, jueza del Segundo Juzgado de Violencia Transitorio, quien destacó la importancia de acercar la información legal y los servicios de justicia a este sector de la población.

La exposición principal fue desarrollada por el doctor Carlos Alfredo Marroquín Deza, defensor público de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), quien de manera dinámica explicó los alcances de la Ley N.º 30490, su finalidad y los principales derechos que asisten a las personas adultas mayores, resaltando la necesidad de garantizar su respeto y protección.

Durante la jornada, la magistrada Tello Casana también abordó las situaciones que pueden configurar abandono de personas adultas mayores y explicó los alcances de la Ley N.º 30364, normativa orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Tanto la jueza como el defensor público absolvieron diversas consultas del público asistente.

Como parte de la jornada, los asistentes también accedieron a un servicio gratuito de corte de cabello, brindado por el Instituto Metrópolis.

Este tipo de actividades se desarrollará durante todo el año en distintos puntos de la provincia del Santa, con el propósito de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como acercar los servicios de justicia a la comunidad.