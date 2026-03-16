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Judicialidad

Módulo Corporativo Civil de la Corte del Santa celebró seis años de implementación

El presidente de la corte, Dr. Oscar Ramiro Pérez, reconoció el esfuerzo de magistrados y personal administrativo en la consolidación de la oralidad como herramienta judicial.

Durante la ceremonia, se instó a seguir trabajando con eficiencia y cercanía. Fuente: Difusión.
Durante la ceremonia, se instó a seguir trabajando con eficiencia y cercanía. Fuente: Difusión.

El Módulo de la Oralidad Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa celebró su VI Aniversario de Creación. Como parte del día central de la celebración, esta mañana se ofició una ceremonia litúrgica en la catedral de Nuestra Señora del Carmen y San Pedro Apóstol en Nuevo Chimbote, con la participación de magistrados y servidores judiciales de la especialidad.

Durante su discurso de orden, el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte del Santa, destacó el trabajo de quienes integran el módulo civil. 'Mi reconocimiento especial a los magistrados del Módulo Corporativo Civil, que con liderazgo, preparación y compromiso han consolidado la oralidad como una herramienta efectiva para fortalecer la administración de justicia. Pero también quiero destacar la labor silenciosa, muchas veces poco visible pero absolutamente fundamental, del personal jurisdiccional y administrativo, quienes constituyen el soporte indispensable para que la función jurisdiccional se desarrolle con orden, eficiencia y calidad', dijo.

Pérez Sánchez reconoció que el esfuerzo conjunto, ha permitido que el Módulo Corporativo Civil se haya convertido en uno de los más importantes del país, destacando por sus avances en la aplicación de la oralidad, la optimización de los procesos y la mejora en la atención a los usuarios del sistema de justicia.

El magistrado Carlos Cipriano Pichón, juez coordinador de los juzgados especializados civiles, también se dirigió a los presentes en el auditorio del Teatro Municipal de Nuevo Chimbote, invocándolos a continuar trabajando de manera eficiente y cercana a la ciudadanía.

A cargo del brindis de honor estuvo la Dra. Anita Alva Vásquez, presidenta de la Primera Sala Civil.

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