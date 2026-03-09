Corte de Piura promoverá la prestación de servicio a la comunidad de menores infractores a la ley penal

A partir de este año, aquellos adolescentes que vienen cumpliendo medidas socioeducativas no privativas de libertad en Piura podrán prestar servicio a la comunidad a través de instituciones como la Corte Superior de Justicia de Piura.

Así lo informó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, tras una reunión con el director del Servicio de Orientación al Adolescente Piura (SOA), Juan Carlos Caballero Castillo.

Del mismo modo, el titular del distrito judicial de Piura garantizó la continuidad del funcionamiento de la oficina del SOA en la sede judicial de la Urb. El Chipe (Módulo de Familia).

Con ellos se garantizan las condiciones para el cumplimiento de las medidas socioeducativas no privativas de libertad de adolescentes.

Cabe destacar que, en la oficina del SOA se brinda orientación e intervención diferenciada a los adolescentes en conflicto con la ley penal, esto con el fin de lograr un cambio positivo en los menores.