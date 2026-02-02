HOYSuscripcion LR Focus

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Archivo de la Corte del Santa inicia jornadas extraordinarias

El Archivo Desconcentrado de la Corte Superior de Justicia del Santa realizará el sábado 31 de enero una jornada extraordinaria para descargar mil expedientes.

Con estas seis jornadas planificadas, se espera aumentar la meta mínima anual en un 25%. Fuente: Difusión.
Con estas seis jornadas planificadas, se espera aumentar la meta mínima anual en un 25%. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de realizar una descarga efectiva de mil expedientes, el sábado 31 de enero se realizó la primera de seis jornadas extraordinarias programadas por el Archivo Desconcentrado de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Desee las seis de la mañana hasta las dos de la tarde, el personal del Archivo realizará labores de desempaquetado, verificación, ingreso al sistema, impresión, listado, empaquetado y ubicación en el nicho correspondiente de los expedientes.

Las seis jornadas extraordinarias programadas durante todo el año, permitirán incrementar en un 25 puntos porcentuales la meta mínima anual con relación al 2025.

