Archivo de la Corte del Santa inicia jornadas extraordinarias

Con estas seis jornadas planificadas, se espera aumentar la meta mínima anual en un 25%. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de realizar una descarga efectiva de mil expedientes, el sábado 31 de enero se realizó la primera de seis jornadas extraordinarias programadas por el Archivo Desconcentrado de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Desee las seis de la mañana hasta las dos de la tarde, el personal del Archivo realizará labores de desempaquetado, verificación, ingreso al sistema, impresión, listado, empaquetado y ubicación en el nicho correspondiente de los expedientes.

Las seis jornadas extraordinarias programadas durante todo el año, permitirán incrementar en un 25 puntos porcentuales la meta mínima anual con relación al 2025.