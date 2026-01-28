Jueces y trabajadores de Módulo Laboral realizarán teletrabajo hasta el 30 de junio

Debido a fisuras en paredes y techos que requieren ser reparadas, localizadas en los pisos superiores del edificio de la sede central de la Corte Superior de Justicia del Santa, ocasionadas por los movimientos telúricos producidos hace unas semanas en nuestra provincia, la Presidencia de Corte dispuso que, desde hoy al 30 de junio, magistrados y trabajadores del Módulo Laboral realicen teletrabajo, en tanto se repara las áreas afectadas.

La Resolución Administrativa N° 000066-2026-P-CSJSA-PJ dispone el teletrabajo para los jueces de las salas superiores, juzgados especializados y de paz letrado. Asimismo, los servidores que integran los equipos de apoyo de las tres instancias, los que pertenecen a las secretarías y relatoría de salas superiores, asistentes de juez, secretarios de calificación, secretarios de trámite, secretarios de ejecución, especialistas de audiencia, peritos judiciales, y asistentes de juez.

Se ha dispuesto que la consulta de escritos, coordinaciones para entrega de depósitos judiciales, así como diligenciamientos judiciales fuera de nuestras sedes, se realicen a través de los siguientes canales de atención: Administración Módulo Laboral, 902434451; Atención al usuario, 981176771; 991333969, y 989691547.Debido a la naturaleza de su función, el personal técnico, auxiliares judiciales y los asignados al archivo modular, realizarán labor presencial en la sede ubicada en Urb. Las Gardenias Mz. F 5 lote 22, Nuevo Chimbote, frente al colegio Gastón Vidal Porturas, donde se realizará la entrega de los depósitos judiciales, en forma física.