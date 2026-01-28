Corte Superior de Justicia del Santa supera los s/ 5.7 millones en recaudación judicial durante el 2025

Durante el año 2025, la Corte Superior de Justicia del Santa alcanzó una recaudación total de S/ 5,772,619.24, según el reporte de validación emitido por la Subgerencia de Recaudación Judicial. De este monto, se logró validar S/ 5,373,118.39, cifra que representa el 93.08 % del total recaudado, correspondiente al pago de aranceles judiciales y tasas por servicios administrativos efectuados principalmente a través del Banco de la Nación y plataformas digitales autorizadas.

La diferencia entre el monto recaudado y el validado se explica porque, en algunos casos, los abogados no cumplen con registrar correctamente los códigos de los aranceles judiciales al momento de ingresar demandas, escritos u otros documentos mediante la Mesa de Partes Electrónica. Esta validación es obligatoria y debe realizarse a través del sistema SINOE, ya que permite que los pagos efectuados sean correctamente contabilizados dentro del sistema judicial y contribuyan a una gestión transparente y eficiente.

En ese sentido, exhortamos a los abogados y partes procesales a validar sus aranceles judiciales como tal y no solo como anexos al ingresar escritos por la Mesa de Partes Electrónica; recordando además que está prohibida la reutilización de aranceles judiciales para distintos expedientes, práctica que constituye una infracción. Finalmente, se recomienda que al realizar los pagos de aranceles, ya sea en el Banco de la Nación o mediante el aplicativo págalo.pe, se consigne obligatoriamente el número de DNI del abogado o de la parte procesal, a fin de facilitar la verificación del pago y garantizar la correcta identificación por parte del personal judicial.