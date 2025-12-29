Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

Como en todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, el próximo 5 de enero se iniciará el Año Judicial 2026. Para ello, en la Corte Superior del Santa se ha preparado todo un programa conmemorativo que iniciará a las 9 de la mañana con la tradicional celebración eucarística en la iglesia San Carlos Borromeo, a la que asistirán magistrados de todas las instancias y servidores jurisdiccionales y administrativos. Asimismo, participarán autoridades políticas y militares de la provincia.

Frente a la sede central de la CSJSA se realizará el izamiento del pabellón nacional, a cargo del Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez. Tras el acto protocolar, los presentes se dirigirán al auditorio de la Uladech Católica, para la sesión solemne de Apertura del Año Judicial 2026.Culminada la lectura del discurso del titular judicial, que comprende los logros alcanzados en el 2025, y los proyectos pendientes para el nuevo año, se procederá a la juramentación de los magistrados supernumerarios y provisionales que integrarán los órganos jurisdiccionales de la Corte del Santa, dándose a conocer, además, la conformación de las salas superiores.

Para ese día, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, habrá suspensión del despacho judicial.