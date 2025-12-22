Corte del Santa fortalece habilidades blandas de jueces y trabajadores mediante capacitación especializada

La Corte Superior de Justicia del Santa desarrolló el taller denominado “Fortalecimiento en habilidades blandas y trabajo en equipo”, con el objetivo de potenciar las competencias interpersonales, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo de jueces y trabajadores jurisdiccionales y administrativos, contribuyendo así a un mejor desempeño laboral y a una atención más eficiente a la ciudadanía.

La capacitación estuvo a cargo de los psicólogos integrantes del Equipo Multidisciplinario de Familia de la CSJSA, quienes facilitaron los talleres con la finalidad de fortalecer competencias personales y colectivas orientadas a mejorar el clima laboral y la interacción profesional dentro de la institución.

Los profesionales responsables de la facilitación fueron Javier Arturo Cueva Estrada, Laura Georgina Cuadra Lara, Antenor Farromeque Mutto, Yahiro Briones Cieza, Janeth Elizabeth Valderrama Flores y Jean Franco Príncipe Acuña, quienes aplicaron dinámicas participativas y técnicas de aprendizaje enfocadas en el desarrollo integral de los participantes.

La actividad benefició a aproximadamente 200 servidores judiciales, entre magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, quienes fortalecieron sus capacidades en liderazgo, empatía, resolución de conflictos y trabajo en equipo, competencias esenciales para el adecuado desempeño de sus funciones.