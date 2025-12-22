Corte del Santa presente en ceremonia central por los 41 años de la Universidad Nacional del Santa
El juez Carlos Esmith Mendoza García representó a la Corte Superior de Justicia del Santa en la ceremonia por los 41 años de la Universidad Nacional del Santa.
En representación de la Corte Superior de Justicia del Santa, el juez superior Carlos Esmith Mendoza García participó en la ceremonia central por los 41 años de vida institucional de la Universidad Nacional del Santa. El acto protocolar se realizó en el auditorio central de la casa superior de estudios, con la participación de autoridades civiles, políticas y militares de la provincia del Santa.