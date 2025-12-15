HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Dictan 12 meses de prisión preventiva para sujeto acusado de robo agravado

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa dictó la medida tras acusar a Morales de un robo perpetrado el 21 de julio en Chimbote.

La Fiscalía también mencionó a otros cuatro implicados con restricciones en su comparecencia. Fuente: Difusión.
Luis Ángel Morales Bardales (36), alias Chato Morales, acusado de pertenecer a una banda delictiva que se dedicaba a asaltar a taxistas y a personas que acudían a los centros de diversión nocturnos, fue enviado al penal de Cambio Puente, donde cumplirá un mandato de prisión preventiva por 12 meses. La medida fue dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa.

El Ministerio Público acusó a Morales Bardales de haber perpetrado el robo en agravio de un pasajero, ocurrido el 21 de julio del año pasado, en inmediaciones del cruce del pueblo joven El Carmen, en Chimbote.

Junto a otros desconocidos, el imputado amenazó con un arma de fuego y condujo al agraviado hasta una zona descampada del centro poblado de Cambio Puente, donde lo despojaron de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y su teléfono celular. Además, lo obligaron a revelar sus claves bancarias.

En el mismo proceso, el magistrado Alex Alegre Arangurí, dispuso comparecencia con restricciones para Bell Jhon Varas Horna, Walter Alfredo Santamaría Barrionuevo, Edwin Lionel Siccha Tarazona, y Liz Jeaneth Canova Rivero.

La Fiscalía acusa a los imputados de pertenecer a una banda criminal que operaba en inmediaciones de las discotecas y bares de Chimbote y Nuevo Chimbote en busca de potenciales víctimas.

